المسابقة تركز على موضوع «البيئات المائية»

أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، عن إطلاقها لمسابقة «أطفال من أجل عالم أخضر» للفنون الخاصة بالبيئة للعام الرابع على التوالي، والتي تهدف إلى تمكين الأطفال من عمر 4 حتى 14 عاما من استخدام مهاراتهم الفنية للتعبير عن نظرتهم تجاه البيئة.

وسيتمكن المشاركون في المسابقة من إطلاق العنان لمواهبهم الفنية واستخدامها في رسم لوحات فنية تعكس رؤيتهم للبيئة المائية والكائنات التي تعيش فيها.

وهذا بدوره سيعرف الأطفال على مختلف البيئات الموجودة على كوكب الأرض، وبالتالي تشجيعهم على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وكيفية المحافظة عليها.

وستستمر المسابقة التي تقام بالتعاون مع وزارة التربية من 20 فبراير حتى 16 مارس المقبل.

وتستقبل خلالها مشاركات زوار المدينة الصغار، إلى جانب الطلاب والطالبات من مختلف المدارس في كلا القطاعين الخاص والحكومي، لتمكن أكبر عدد من الأطفال من المشاركة في المسابقة.

وستوضع جميع اللوحات الفنية في صندوق المشاريع الخاص بالمسابقة الواقع لدى مطار كيدزانيا طوال مدة المسابقة.

وسيتم اختيار أفضل اللوحات الفنية من قبل لجنة تحكيم كيدزانيا بناء على معايير الإبداع والابتكار، والمصداقية، والمجهود، ووضوح فكرة «البيئة المائية».

وسيتم عرض الأعمال الفنية التي تم اختيارها مع ذكر أسماء المشاركين في معرض «أطفال من أجل عالم أخضر» للفنون الذي سيقام بكيدزانيا.

وسيتم دعوة المشاركين الذين وقع الاختيار على لوحاتهم الفنية للمشاركة في حفل افتتاح المعرض تحت رعاية وزارة التربية، كما سيحصلون على جوائز تتضمن تذاكر دخول إلى كيدزانيا.

تجدر الإشارة إلى أن كيدزانيا الكويت تتبنى مفهوم التعليم الترفيهي الذي يقوم على مزج التعليم بالترفيه لمساعدة الأطفال على تطوير مختلف المهارات التي تنمي من استقلالية تفكيرهم من جهة، وتعزز إبداعاتهم وثقتهم بالنفس من جهة أخرى.