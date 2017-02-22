قسائم مشتريات مجانية على العطور والأواني المنزلية

أطلقت شركة فياصل للعطور مهرجان الخصومات بمناسبة اعياد الكويت الوطنية، حيث ضم المهرجان تشكيلة كبيرة من مستحضرات التجميل التي تناسب كل امرأة تعتني بجمالها وبشرتها، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من اجود انواع العطور الفرنسية والشرقية بجانب الماركات العالمية.

وبهذه المناسبة، صرحت مديرة التطوير والتسويق بشركة فياصل سها الشايب بأن «فياصل» تنتهز فرصة احتفال الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، لتقدم لعملائها اضخم العروض والخصومات، بالإضافة الى الكوبونات المجانية التي تمنحها للعميل على كل فاتورة مشتريات من قسم العطور او قسم الاواني المنزلية، كما قامت شركة فياصل بإدخال ماركات من الأواني المنزلية الراقية لأول مرة في الكويت، بجانب امتلاكها بعض الماركات العالمية حصريا لتناسب عملائها الراقين.

وأوضحت الشايب أن منتجات «فياصل» تتمتع بالجودة العالية، والتاريخ العريق للمكان الذي يقدم خدمات جديدة ومميزة للعملاء الدائمين، مشيرة الى أن الشركة كانت أولى الشركات التي اتاحت توصيل العطور والمكياج في الكويت، بالإضافة إلى الأواني المنزلية، وأدركت اهمية التواصل مع العملاء عن طريق التواصل الاجتماعي والواتساب وجميع وسائل السوشيال ميديا.

من جانبها، قالت مديرة قسم التجميل والعطور بشركة «فياصل» ميرفت أبو غزالة: حرصا من شركة فياصل للعطور على تلبية احتياجات كل زبائنها، فقد اطلقت هذه العروض والخصومات على بعض العطور والماركات، ما يتيح للزبائن اقتناء افخر الماركات وإهداءها للأحبة في هذه المناسبة السعيدة.

من جانبه، صرح مدير المشتريات لدى شركة فياصل سالم سيد، بأنه قد وصل مؤخرا إلى فياصل أكبر تشكيلة من الأواني المنزلية التي تناسب كل بيت عصري يبحث عن الرقي والجمال، بالإضافة الى تشكيلة كبيرة وعروض مميزة من الأواني والماركات العالمية مثل ماركة جوزيني، وبعض الماركات الأخرى من الفضيات والكريستالات وأطقم الاستكانات ذات الشكل المميز المطلي بالذهب والتي تمنح ربة البيت الفخر امام ضيوفها.