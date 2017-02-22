من أجل الترويج لأهمية اتباع نمط حياة صحي وعادات الأكل السليمة بين جيل الشباب، قام مركز سلطان مؤخرا بتقديم الدعم لمدرسة الخليج الإنجليزية في اليوم الرياضي السنوي الذي نظمته المدرسة عبر توزيع أكياس على الطلبة تحوي مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية.

وعقد اليوم الرياضي السنوي في حديقة السالمية وحضره ما يزيد على 500 شخص من أولياء الأمور والطلاب الذين شاركوا بحماس في الحدث وساهموا في تحويله إلى تظاهرة حقيقية تعكس الطريق الصحيح للحفاظ على صحة جيدة.

ولتعزيز الأكل الصحي، بدأ مركز سلطان حملة لتشجيع الأطفال على تناول الفواكه كبديل عن الوجبات الخفيفة غير المفيدة صحيا من خلال منحهم الفرصة لتذوقها عند زيارة أي فرع من فروع مركز سلطان، حيث تم تزيينها بطريقة جذابة ووضعت اللافتات لجذب انتباه الأطفال وتحفيزهم لتجربة الفواكه في الوقت الذين يتسوق فيه أولياء أمورهم.

وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مديرة التسويق في مركز سلطان ليزا الغريب: «لقد تلقينا ردود فعل إيجابية جدا من الآباء والأمهات والعملاء على هذه المبادرة، ونحن نخطط لإطلاق حملات مشابهة في المستقبل القريب التي من شأنها أن تشجع على عادات الأكل الصحية».