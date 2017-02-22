قائمة الطعام الجديدة تتضمن مأكولات صينية تقليدية

يحتفل مطعم بي. إف. تشانغز بحلول السنة الصينية الجديدة، وهو تقليد شعبي موروث منذ 2000 عام، من خلال إطلاق قائمة طعام جديدة لفترة محدودة، كي ينعم الضيوف بالرخاء، والسعادة، والصحة خلال عام الديك حسب التقويم الصيني.

وتعد السنة الصينية الجديدة من أهم الاحتفالات الشعبية التي تقام في البلدان الآسيوية، ويقتضي التقليد تناول الأطعمة التي ترمز إلى الاحتفال والبهجة. ومن هذا المنطلق، يقدم كبير طهاة بي. إف.

تشانغز أطباقا خاصة خلال فبراير تشتهر بها البلدان الآسيوية مثل:

أجنحة هونان الحارة - يجسد اسم الطبق معنى الاحتفالات، ويتضمن تقليد تناول الدجاج كرمز للازدهار في أجواء عائلية مليئة بالفرح. ويتألف الطبق من أجنحة البافلو مع صلصة الفلفل الحار وملح هونان مع رشات من بذور السمسم، ويقدم مع سلطة الخيار.

هاينان «صيد اليوم» - يرتبط تناول السمك بالتقدم والازدهار حسب تقاليد السنة الصينية الجديدة، ويتميز هذا الطبق بغناه، يتضمن سمك باس البحري المقلي مع طحين الماسالا، في حين يقدم مع نودلز هونان ويزين بأوراق الكزبرة.

اللحم المنغولي المشوي وكباب الربيان - يشكل الربيان أساس هذا الطبق، ولاسيما مع الاعتقاد السائد بأنه يجلب السعادة والحظ الجيد.

ويقدم مع الكباب المشوي المتبل بالثوم، والزنجبيل، والهيل المطحون وصلصة الباربيكيو البلسميك وصلصة الفول السوداني والباربيكيو.

فيليه ووك، هذا الطبق مثالي لمحبي النكهات الفريدة والطعم الغني.

فيليه لحم البقر المنقوع في فول الصويا وخل الأرز، والمشوي مع مكعبات البطاطا، ويعتقد أن هذا الطبق يبشر ببداية إيجابية في السنة الجديدة حسب التقاليد الصينية.

بودنغ التوفي - يقدم الطبق مع آيس كريم الفانيليا، وهذه الكعكة الطرية مصنوعة من التمر المفروم، تعلوها صلصة التوفي الغنية لبداية جميلة ورائعة للسنة الجديدة!

وبهذه المناسبة، قال مؤسس مطعم بي. إف. تشانغز، فيليب تشيانغ «تعكس هذه الأطباق مفهوما مميزا وحديثا لتقاليد السنة الصينية الجديدة، التي تعتبر تقليدا شعبيا تتوارثه الأجيال المختلفة لجلب الحظ والسعادة، فنحن نريد الاحتفال بتراثنا الصيني الأصيل مع ضيوفنا، وأن نتمنى لهم كل التوفيق مع بداية العام الجديد».