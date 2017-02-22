أطلقت «فيتال»، العلامة التجارية المعروفة بتشكيلتها الواسعة لأنواع الجلود والنعال العربي والصنادل، تشكيلة صيف وربيع 2017 بجميع محلات كومفورت زون في الكويت.

تتميز المجموعة الجديدة بألوان وأنماط عصرية تتناسب مع أساليب الحياة المختلفة وجميع المناسبات، كما تشتهر العلامة بتوفير كل وسائل الراحة والتي تتضمن تقويم العظام.

تحظى علامة «فيتال» بإعجاب الكثير من الرجال الذين يفضلون ارتداء زي الدشداشة التقليدي.

ويتم تصنيع أحذية وصنادل «فيتال» في النمسا وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية من قبل المتخصصين في تصنيع الأحذية، كما تشمل عددا من المزايا الصحية للقدمين مثل وسادة القدم وقاعدة القدم المصنوعة من الرغوة لتدلك النقاط الانعكاسية للقدم، وتعزيز تدفق الدم الإيجابي في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى منع ظهور الدوالي.

جدير بالذكر أن العلامة تستخدم مواد ذات الجودة العالية لإنتاج الأحذية الأنيقة كما تضيف تقنية التهوية لتمنع الرطوبة.

تتوافر تشكيلة «فيتال» لصيف وربيع 2017 في جميع محلات كومفورت زون التي تضم أكبر مجموعة من علامات الأحذية المريحة في الأفنيوزـ المرحلة 2، مارينا مول، مجمع البيرق، مجمع المثنى وأوتاد مول، سوق الجهراء، وكبرى الجمعيات التعاونية في الكويت.

يحتضن «كومفورت زون» تشكيلة مميزة وكبيرة من أفضل ماركات الأحذية في العالم والتي تشمل New Balance وTBS وUGG وغيرها.