احتفالا بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين لعيد التحرير وبمناسبة مرور أحد عشر عاما على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، أميرا للكويت الحبيبة، وبالتزامن مع احتفالات فندق شيراتون الكويت بذكرى مرور 50 عاما على افتتاحه كأول فندق 5 نجوم في الكويت وأول فندق يحمل العلامة التجارية إلى خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، تم رفع لوحة عملاقة لصورة صاحب السمو الأمير المفدى والشعار الخاص باحتفالية فندق شيراتون الكويت بمرور 50 عاما، هذا بالإضافة إلى لوحة تحمل صورة سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، لتعبر عن أصدق آيات الحب والتقدير الكبير لسموهما.

هذا، ويرفرف علم الكويت متلألئا على مبنى فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بأدواره الـ 42 ليسطع نجما براقا في سماء الكويت الرائعة وليرسم لوحات جميلة مستوحاة من أصالة هذه الأرض الطيبة وبمناسبة مرور أكثر من 5 عقود على افتتاح فندق شيراتون الكويت الذي بات معلما حقيقيا من معالمها، حاملا في جعبته سجلا حافلا من الإنجازات وموقعا متميزا بالنجاحات.

وأعرب فهد أبو شعر عن مدى فخره واعتزازه بخدمة الكويت وأهلها الكرام من خلال فندقي شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت التي تحتفل في هذه الأيام من السنة بالأعياد الوطنية الغالية، هذا، وقد تقدم كل من فهد أبو شعر مدير عام شيراتون الكويت ومنير عامر مدير عام فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بالنيابة عن كل العاملين من صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والقيادة الحكيمة وأهل الكويت الأفاضل والمقيمين على أرضها المعطاءة بكل التقدير وأطيب التمنيات، وكل عام وأنتم بألف خير.