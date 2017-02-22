تطوير صناعة الساعات لتكون شديدة المقاومة للماء

تعتبر مجموعة ساعات BENTLEY محيطا لا يكل من روح الحياة المليئة بالمغامرة والحياة البحرية، بالإضافة إلى تقلب موجات البحر بين الموجات الهادئة والموجات العالية.

منذ اختراع الساعات الرجالية في العام 1904، فقد كان دائما الرفيق الأعلى لفرسان البحر.

لم يكن معروفا عندهم في ذلك الوقت نقل المواصلات كالطائرات وقد كان تواصل العالم من خلال الممرات البحرية، اعتبر استصلاح الأراضي البحرية معلما مستوحى من روح المغامرة، ان صانعي الساعات كرسوا أنفسهم في تطوير صناعة الساعات لتكون شديدة المقاومة للماء وتتحمل الضغط الماء عند الغوص ومع مرور الزمن تقدمت التكنولوجيا في صناعة الساعات.

إن مجموعة الساعات BENTLEY والتي أطلق عليها لقب AQUA MARINE صنعت لتكون مستوحاة من الحياة البحرية والمغامرة.

الجدير بالذكر ان إطار الساعة مصنع من المعدن ومتوافر بألوان متنوعة، بالإضافة إلى العلامة التجارية حرف B الأنيقة المزخرفة لتضفي على الساعة شكلا أنيقا وجذابا، والجدير بالذكر ايضا أن هذا الموديل يحتوي على 3 كونوغراف واحد للدقائق والآخر للسرعة والثالث للثواني وبالمنتصف شباك صغير لمعرفة تاريخ اليوم ليساعدك على ترتيب جدول أعمالك بسهولة ومرونة اكثر، وحزام الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الكلاسيكي وهذا الموديل متوافر باللونين الذهبي مع الفضي والفضي هذه الساعة الكلاسيكية تحتوي على عقرب مضيء، إمكانية تحديد المسافات كل خمس دقائق وقد صنعت في المانيا.

وهي متوافرة لدى روائع جنيف للساعات في فرع الكويت ماجيك، وفرع سوق شرق.