أعلن فندق سفير وريزيدنس الكويت – الفنطاس عن استمرار برنامجه التدريبي السنوي للشباب الكويتيين الواعدين وذلك بالتعاون مع «لوياك».

هذا وقد انضم المتدربون هذه السنة الى أسرة الفندق ابتداء من 7 فبراير 2017 ولغاية 16 مارس 2017.

وقد رحبت إدارة الفندق بالمتدربين وقدمت لهم شرحا مفصلا عن برنامج التدريب وأهدافه وكذلك الأنشطة التي تم تنظيمها لهم من حيث تعريفهم بطبيعة عمل الفندق.

وقالت مساعدة مدير إدارة الموارد البشرية، شيرين معوض، «إن استمرارية المشاركة ببرنامج لوياك يوفر دوما الفرصة للشباب الكويتي الموهوب ويمدهم بالخبرات العملية والواقعية خلال فترة دراستهم الأكاديمية، ومن شأن هذه الفرصة أن تزودهم بالقدرات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية».

وفي السياق ذاته أكد مدير عام الفندق، سيف الدين محمد، على أهمية استمرار الشراكة بين الفندق وبرنامج لوياك التدريبي، وهو الأمر الذي يساهم دوما في مساعدة الشباب الكويتي على بناء مستقبل وظيفي طويل وخلق فرص داعمة لهم.

وتمنى للجميع النجاح والتوفيق فيما يتعلق بدراستهم وخططهم المستقبلية وعبر عن ترحيبه الدائم بجميع المتدربين على اختلاف تخصصاتهم.