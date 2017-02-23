رعت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، معرض «Liberation Village» في الجامعة الأميركية في الكويت، الذي نظمه نادي العلاقات الدولية، في الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2017.

وتم خلال هذا المعرض السنوي، عرض أبرز الإنجازات في التاريخ الكويتي منذ الستينيات وحتى ما بعد عام 2000: فجناح حقبة الستينيات تمحور حول النفط والدستور الكويتي، والسبعينيات حول الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والثمانينيات حول الاقتصاد وتألق منتخب الكويت لكرة القدم، والتسعينيات حول فترة التحرير.



وفي هذه المناسبة، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في «VIVA» عبدالرزاق العيسى: «لقد حرصنا على رعاية هذا المعرض الذي يلقي الضوء على وقائع تاريخية مميزة، ويمنح الفرصة للطلبة في الجامعة الأميركية وزوار المعرض للتعرف عن كثب على الأحداث الأساسية التي سطرت تاريخ الكويت الذهبي».



وتواجدت VIVA في المعرض من خلال جناح قدمت من خلاله عروضا وباقات مخصصة لطلبة الجامعة، كما قدم فريق عمل VIVA مسابقات وتحديات مسلية ضمن الحملة التفاعلية التي أطلقتها الشركة مؤخرا، خولت المشاركين الفوز بجوائز قيمة.