بانيراي تقدم لهواة الساعات في المنطقة أحدث ساعاتها المبتكرة والمميزة بتصاميمها الثورية

أعلنت أوفيتشيني بانيراي، شركة صناعة الساعات الرياضية الراقية والشهيرة بمزيجها الفريد الذي يجمع بين التصميم الإيطالي والتقنية السويسرية، عن مشاركتها مرة جديدة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2017.

ويقام هذا المعرض في الفترة الممتدة بين 20 و25 الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الواقع في قلب الخليج الغربي.

وفي هذه المناسبة، وللسنة العاشرة على التوالي، ستعرض بانيراي على هواة الساعات ومحبي الجمع في المنطقة أحدث ساعاتها المبتكرة والمميزة بتصاميمها الثورية، ذات المواد العالية التقنية بالإضافة إلى العيارات المميزة التي تصممها الشركة.

يذكر أن بانيراي، وبالاشتراك مع شريكها الحصري والطويل الامد شركة «علي بن علي»، ستأخذ من هذا المعرض فرصة لتقديم أحدث ابتكاراتها التي كانت قد أطلقتها في جنيف خلال انشطة «الصالون العالمي للساعات الراقية» في يناير 2017.

وتشمل المعروضات الاخاذة الجديدة في كشك بانيراي، نموذجين جديدين خاصين من ساعات Radiomir، ساعتيThe Radiomir 3 Days Acciaio اللتين تكرمان تاريخ هذه العلامة، لاسيما مع ما تتميزان به من مظهر قوي قديم الطراز مستوحى من الساعات النادرة العائدة لحقبة ثلاثينيات القرن الماضي.



علاوة على ذلك، ستقدم الشركة 5 ساعات جديدة من مجموعة Luminor Submersible 1950، والتي تتميز بمظهر قوي، صلب وفريد تكشف عنه الشركة النقاب للمرة الاولى في المنطقة، ومما لا شك فيه تساهم بانيراي من خلال هذه المجموعة المميزة من الساعات المتخصصة للغطاسين بتجديد تراث عظيم يتمحور حول الرحلات الاستكشافية الاسطورية إلى أعماق البحر، بينما تتطلع في الوقت عينه إلى المستقبل موفرة الحلول التقنية المستحدثة والابتكارات المذهلة.



يفتح المعرض أبوابه أمام كل هواة الساعات الراقية والمجوهرات، وهو يشكل فرصة لا تفوت لزوار المنطقة، خبراء وهواة الساعات لزيارة جناح بانيراي في ظل الاجواء الودية التي تخيم داخل كشك شركة علي بن علي.