التعاون مع وزارة الإعلام و«بيت السدو» و«آرت سبيس» وأكاديمية «لابا» للفنون الأدائية و«أكاديمية ريبورن» و«الحب وطن»

يستعد «مول 360» لتنظيم سلسلة من الأنشطة العائلية على مدار أسبوع كامل وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ56 للكويت، حيث تركز الفعاليات الوطنية والترفيهية على الجوانب الثقافية والتراثية لدولة الكويت، وتقام بالتعاون مع وزارة الإعلام ومؤسسات ابداعية مثل «جمعية السدو»، و«آرت سبيس»، وأكاديمية «لابا» للفنون الأدائية، و«أكاديمية ريبورن»، ومجموعة «الحب وطن».

بدوره، يعرض «بيت السدو» تصاميم متنوعة لمنسوجات السدو ضمن عرض «حكايات النسيج» ليروي قصة تاريخ النسيج والحياكة التقليدية في دولة الكويت، كما يتيح الفرصة أمام الزوار لتجربة حياكة التطريزات التقليدية.



وسيتعاون «مول 360» مع «آرت سبيس» لتخصيص لوحة تفاعلية تتيح للزوار المشاركة في صنع قطعة فنية تعكس جوهر العيد الوطني.

وبهذه المناسبة، قالت كلاوديا لوبوسينسكا، مديرة التسويق في «مول 360»: «يعتبر العيد الوطني لدولة الكويت مناسبة مثلى لتسليط الضوء على تاريخ الدولة وتراثها الأصيل والاحتفاء بإنجازاتها على مدار السنين، وقد تعاون «مول 360» مع أبرز المؤسسات الإبداعية لتحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات وأعمال مميزة لتسلط الضوء على تقاليد وثقافة وتراث الدولة، وبث شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء بين الزوار والمتسوقين».

وسيتمكن زوار «مول 360» من الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية التي تقدمها أكاديمية «لابا» للفنون الأدائية من خلال كورال التراث العربي و«فرقة التلفزيون الكويتية» يوم 23 فبراير، حيث تقدمان عددا من الأناشيد الوطنية والأغاني التراثية، علاوة على ذلك، ستنظم «أكاديمية ريبورن للتعليم المبكر» موكبا خاصا للأطفال يجوب أرجاء «مول 360» في 22 فبراير، ما من شأنه أن يعزز الحس الوطني لديهم تجاه هذه المناسبة المميزة كما ستقوم مجموعة «الحب وطن» بتنظيم عرض وطني يعكس تراث وتقاليد الكويت القديمة مثل (الجلوة) والألعاب الشعبية المتعددة يوم 26 فبراير.

ويتقدم مول 360 بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات والأفراد الذين شاركوا في برنامج احتفالات العيد الوطني بالمول خلال الفترة من 20 - 28 فبراير. كما يثمن المول الجهود المبذولة من قبلهم لتعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية وترسيخ روح التراث الكويتي في نفوس الأجيال.