عنصر الابتكار هو الإرث المتأصل في «كول هان»

أعلنت «كول هان»، العلامة الأميركية الشهيرة التي توفر أكبر تشكيلة عصرية وفاخرة من الأحذية والإكسسوارات الرجالية والنسائية، عن تسميتها ضمن لائحة «الشركات الأكثر ابتكارا لعام 2017» من قبل شركة فاست، المجلة الرائدة في مجال الابتكارات التجارية.

وتم تصنيف علامة «كول هان» بين أكثر 10 شركات ابتكارا ضمن فئة إبداع وتصميم «الأحذية الرسمية بنفس راحة أحذية السنيكرز»، حيث تضم لائحة الشركات الأخرى أبرز ماركات الأزياء الشهيرة الفاخرة مثل كنزو وغوتشي.



وتدمج هذه المجموعات بين آخر الابتكارات الهندسية الصناعية والحرفية الكلاسيكية لتقديم مجموعات فريدة من نوعها من شأنها إرساء معاييرا جديدة في مجال صناعة الأحذية.

وبهذه المناسبة، علق سكوت بات، نائب رئيس التصاميم والابتكارات في «كول هان»، بالقول «إن عنصر الابتكار هو الإرث المتأصل والعلامة الفارقة في كل ما نقوم به في «كول هان»، حيث روح الإبداع والتجدد الدائم».

من جهته، قال شابير فخر الدين، المدير الإقليمي للأعمال في اليسرة فاشن: «نحن سعداء جدا لطرح هذه العلامة الرائدة في السوق المحلي ويسرنا أيضا أن نوفر هذه المجموعات المبتكرة في هذا السوق الذي يلقى طلبا عاليا على المنتجات ذات الجودة العالية.



وتحظى علامة «كول هان» بأداء استثنائي، سواء على الصعيد المحلي وخاصة بعد افتتاح المتجر الجديد مؤخرا في مجمع الأفنيوز، وعلى الصعيد الإقليمي مع اتباع نهج وسياسة التوسع المدروسة في الشرق الأوسط».