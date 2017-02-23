من خلال المزج ببراعة وإتقان بين مهارة الصنعة الإيطالية والخبرة السويسرية في صناعة الساعات تبدع Fendi ساعات فاخرة معززة بمظاهر خيالية تفصح عن التطوير العصري متعدد الأوجه.

رحلة عبر التاريخ

ويعود الفضل في الكثير من النجاحات التي حققتها شركة Fendi Timepieces إلى Silvia Venturini Fendi والتي حملت راية الجيل الثالث لعائلة Fendi . فبفضل إشرافها وتوجيهها، توسعت شركة Fendi وانتشرت في عالم صناعة الساعات عام 1988، حيث قامت شركة Fendi Timepieces منذ إنشائها بتطوير ساعات راقية تنطق بأعلى مراتب الذوق الرفيع الممزوج بجراءة التصميم.

وتقول Silvia Venturini Fendi منذ طرحنا لأولى ساعات Fendi في عام 1988 ونحن نركز دائما على تقديم خامات فاخرة وتصميم فائق التطور، بالإضافة إلى أعلى مستويات الجودة والذوق الرفيع. وتجسد جينات ساعات Fendi الإرث العريق لدار الإبداع الرومانية فضلا عن القدرة الفريدة على مواكبة الأفكار الإبداعية والابتكارية، كما ان سعينا الدؤوب على درب الإبداع المفعم بشغف حقيقي بالخامات الثمينة والفخمة، هو ما يجسم قيمنا الأساسية التي تنعكس بطبيعة الحال في إبداعاتنا.

فشركة Fendi Timepieces والتي تعد جزءا من مجموعة LVMH اصبحت احد ابرز الاسماء المعيارية التي لا غبار عليها في عالم الفخامة والترف.

تشكيلات ساعات Fendi Timepieces:

تقدم شركة Fendi Timepieces ثلاث تشكيلات أيقونية Policromia وCrazy Carats وSelleria، وثلاث تشكيلات بتوقيعات وهي Fendi My Way وChameleon وMomento Fendi وتتمتع كل تشكيلة بتصميمها المتميز وأناقتها الرفيعة وتفاصيلها المتطورة بطريقتها الخاصة المتفردة.

تشكيلة Policromia:

رحلة عبر الزمن تبدأ من أسطورة غامضة وتمتد إلى المستقبل، تتجسد في Policromia التي تمثل تشكيلة ساعات Fendi Timepieces الفاخرة الجديدة المصممة بالتعاون مع Delfina Delettrez Fendi مصممة المجوهرات ذات الشهرة العالمية وحاملة راية الجيل الرابع من عائلة Fendi.

واسم Policromia مشتق من الكلمات اليونانية Poly (متعدد) وKhroma (ألوان)، وهو يمثل فكرة جمع عدة ألوان مختلفة معا، ويحمل تذكيرا صوفيا لمعبودة سريالية تعيش في عالم بعيد.

حيث يأتي مزيج الألوان على الاسطح المختلفة والتطعيمات الثمينة والحواف غير المتماثلة المصنوعة من خامات فخمة لتخلق صورة ظلية جريئة للساعة بتأثير فريد ثلاثي الأبعاد، مما يعزز اهمية الوقت والابتكار وتطور تصميم الساعة.

تشكيلة Crazy Carats:

وتأتي تشكيلة Crazy Carats لتدخل إرث ساعات Fendi الزاخر بأحدث صيحات الموضة وكذلك مفهوم الابتكار الجريء في تصميم الساعة على نحو مباشر، كما انها تسلط الضوء ايضا على الخبرات الفريدة لدار الإبداع الرومانية في استخدام الفراء والجلد، وتزخر كل ساعة بثلاثة احجار كريمة تظهر واحدة تلو الاخرى بإدارة تاج الضبط ومن خلال المزج بين الأناقة والابتكار بين العراقة والإبداع، تزهو تشكيلة ساعات Crazy Carats بجينات Fendi المتفردة التي تبرز تفاصيل الرقة الأنثوية المكتنفة بالقوة.

تشكيلة Selleria

ساعة مصنعة يدويا من خامات فاخرة بأيدي صناع FENDI المهرة المحنكين ومفعمة بسحر انثوي وعصري يتجلى في تصميم الميناء الجديد والظلال الانسيابية المنمقة، انها ساعة Selleria الزاخرة بالجرأة والاناقة على غرار المرأة العصرية.

وتتلاحم الساعة مع سوارات مزدانة بخياطات مفردة او متعددة مصنوعة من جلد العجول او جلد التمساح او جلد التيجو المذهل او الجلد المزدوج متباين اللون، كما تتوافر هذه الساعة ايضا في نسخة بسوار استانلس ستيل مصقول فائق اللمعان، مما يجعلها افضل اكسسوار يمكن اقتناؤه.

فضلا عن ساعة اليد الفريدة التي يمكن ايضا ارتداؤها كقلادة FENDI زاخرة انيقة مزدانة بدلاية ومزودة بخاصية التغيير السريع للسوار، انه ابتكار عالمي في عالم صناعة الساعات الفاخرة، حيث يتيح للمرأة فرصا منقطعة النظير للتعبير عن شخصيتها المتفردة.

تشكيلة Fendi My Way

تشكيلة ساعات مستوحاة من المسارح المدرجة الرومانية، انها تشكيلة Fendi My Way التي تتميز بتصميم فريد معزز بجسم ساعة منحن يستدعي في الاذهان صورة الشرفات المحيطة بالمسرح، انها تحتفي بالجذور العريقة لدار الابداع الرومانية والروح الابداعية الجريئة المحببة الى قلب FENDI، يأتي طوق فراء الثعلب القابل للخلع والذي يطلق عليه Glamy ليضفي على التشكيلة لمحة رائعة مفعمة بالاثارة وتنوع بارع وليفصح بشكل مذهل عن ملامح الجمال والاناقة.

تشكيلة Momento Fendi Chronograph

اناقة وعصرية، انها تشكيلة Momento Fendi التي تعزف على وتر الامزجة واللحظات لتقديم تجربة استثنائية بحق، فعندما يتحاذى عقرب الدقائق وعقرب الثواني، يظهر في كل دقيقة توقيع FENDI الايقوني المصمم من خلال ذلك التلاقي الساحر، وهذا التأثير المتكرر يبث البهجة ويأسر اللب، مما يسلط الضوء على اهتمام FENDI الفريد بالتفاصيل مع اضافة صدى كامن مستوحى من ارث دار الابداع على كل دقيقة في اليوم.

كما مزايا رجل FENDI الانيق والعصري ساعة Momento Fendi Chronograph الجديدة من FENDI تتلاعب بالاشكال والمواد فتجمع فيما بينها بدقة وابتكار غير مألوف.