أطلق بنك وربة، أفضل بنك استثماري في الكويت وأفضل مؤسسة استشارية للشركات، حملته الوطنية «كلمة للكويت» والتي تأتي تزامنا مع احتفالات الكويت باليوم الوطني ويوم التحرير ضمن مهرجان قرية العجائب بأرض المعارض.

ويتضمن جناح بنك وربة داخل القرية القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات في حب الوطن وذلك في الفترة ما بين 22 فبراير و26 فبراير 2017، حيث بإمكان زوار القرية التوقيع على لوحة تعبر عن حبهم وتقديرهم للكويت، كما سيتم توزيع مجموعة من الهدايا تقديرا من البنك لكل محب للكويت.

وتأتي هذه الحملة انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه كل شرائح المجتمع باعتباره جزءا منه ولإيمانه بضرورة أن يكون هناك دور بارز في غرس حب الوطن في نفس كل مواطن ومقيم وتزامنا مع اليوم الوطني ويوم التحرير العزيزين على قلوب كل من يعيش داخل أرض الكويت.

ويلتزم بنك وربة بأداء دور إرشادي بناء، يهدف من خلاله الى تطوير المفاهيم المجتمعية وتثقيف الأجيال ليس فقط حول الصناعة الإسلامية التي يبرع بها ولكن أيضا حول غرس القيم والمفاهيم الأساسية في حب الوطن.