احتفل «نيناس باريس» بإطلاق شكله الجديد الذي يصحب عشاق المذاق الفرنسي برحلة باريسية تبدأ من أجواء الكافية الجديدة المصممة بشكل عصري مريح وصولا إلى قائمة الطعام والحلويات الفرنسية الجديدة، إضافة إلى مجموعة الشاي التي ينفرد نيناز باريس بتقديمها في الكويت.

وتميز حفل إطلاق الوجه الجديد لـ«نيناس باريس الكائن في مجمع الأفنيوز عند مدخل سوق الذهب بالرقي والفخامة الفرنسية، بتوفير الأجواء التي يبحث عنها عشاق باريس ليشعروا بالترف والسعادة وحسن الضيافة، فشد انتباه الحضور من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين، موسيقى الجاز الفرنسية التي استمرت طوال ساعات الحفل الذي تذوق واطلع خلاله الحاضرون على قائمة الطعام الجديدة وأكثر من 30 نوعا من الحلويات الفرنسية التي يتميز بها نيناس باريس والمحضرة بأيدي أمهر الطهاة.

وقال عادل هاشم مدير تطوير المشاريع: «نرغب في خلق جو باريسي لعشاق المطبخ والمذاق الفرنسي الراقي، ابتداء من الإفطار و«البرانش» وصولا إلى طبق الحلوى الفرنسية التي تميز نيناز باريس».



ويعتبر نيناز باريس المكان المثالي للسيدات اللواتي يرغبن الاستمتاع في إفطارهن إلى جانب كوب الشاي، إذ تتميز قائمة الإفطار الجديدة بتشكيلة واسعة من البيض المحضر وفقا لطلبهن مع بعض الإضافات والمميزات مثل السلمون والسبانخ والنقانق والصلصات التي تميز نيناز باريس، وتقدم القائمة 4 أنواع من البانكيك وكذلك الوافيل والكريب بمكونات ولمسات فريدة من نوعها، وتحتوي القائمة الجديدة على تشكيلة من السندويشات الفاخرة والسلطات والسلايدرز التي يتميز نيناز باريس بتتبيلتها ومكوناتها.



أما الحلويات، فالقائمة تحتوي على 30 نوعا من الحلويات الفرنسية الطازجة بلمسات فرنسية فاخرة والتي تحضر يوميا لتمنح رواد المطعم عبقا باريسيا مميزا يمكن تذوقه في أنواع الكيك والتشيز كيك والتارت المختلفة.