حازت مؤخرا دار الأزياء الباريسية «كنزو» 3 جوائز من شركة فاست، المجلة الرائدة في مجال الابتكارات التجارية، وخلال دورتها العاشرة، تم تقديم الجائزة للشركات الأكثر ابتكارا وإبداعا ضمن قطاع أعمالها وعلى المجتمع ككل.

وتمكنت «كنزو» من خلال حملاتها المبتكرة من الدمج بين الروح المعاصرة والثقافات دون التخلي عن أصالتها وإرثها وهذا بالفعل إنجاز سباق لأي علامة تجارية، وحصدت «كنزو» هذه الجوائز تقديرا لأدائها المتميز ضمن 3 فئات هي: المركز الأول ضمن أفضل 10 علامات عن التصاميم الخلاقة في مجال تسويق الأزياء، المركز الثاني ضمن أفضل 10 علامات عن فئة الإعلان والتسويق من حيث الإبداع الإعلاني والمرتبة 25 بين أفضل 50 شركة مبتكرة.

وقال حسين حمود، مدير أول تسويق للأزياء الراقية في اليسرة فاشن: «تواصل «كنزو» مسيرتها الرائدة من خلال الخروج عن المألوف إلى جانب تخطي التوقعات، وهذا كان جليا من خلال حملاتها وشراكاتها التي تركز على الثقافات الشعبية».



وتتمحور الخطوط العريضة لمجموعة SS17 حول الثقافات والسيدات اللواتي يرتدين كل ما هو متميز كتعبير عن الحرية والفكر المبدع الذي تحمله هذه العلامة بكافة جوانبها.