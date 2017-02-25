«التسوق الذكي» تضمنت محاضرات عن عادات التسوق واختيار الغذاء الصحي

انطلاقا من هدفه الرئيسي في زيادة الوعي حول العادات ونمط الحياة الصحية في المجتمع الكويتي، استضاف مركز سلطان مسابقة وزارة الصحة «التسوق الذكي» للطلاب في فرعه الكائن في الجهراء في الـ 14 و15 من فبراير.

وخلال الفعالية التي استمرت على مدى يومين، قدم اطباء وزارة الصحة محاضرات ودروسا للطلاب عن عادات التسوق وأهمية اختيار الغذاء الصحي بشكل مستمر.

وإثر المحاضرات، أعطي الطلاب مهام التسوق واختيار الأصناف عبر منتجات مركز سلطان التي يمكن استخدامها للإفطار الصحي، وأظهر فريق مركز سلطان تعاونا كبيرا ودعما للطلاب لمساعدتهم في اختيار الأغذية المناسبة.

وأشادت مدير التسويق في البرنامج التدريبي ليزا الغريب بمبادرة وزارة الصحة قائلة: «نحن سعداء للغاية بالتعاون مع وزارة الصحة التي تظهر دائما دعما كبيرا للمبادرات الصحية لمركز سلطان في تنظيم العديد من الأنشطة الصحية ونشر الوعي حول نمط الحياة الصحي في الكويت».

«لقد سررنا بالتعاون مع وزارة الصحة عبر المساعدة في تعميم المعرفة حول فوائد الطعام الصحي والمتوازن لما له من تأثير طويل المدى على الصحة العامة بشكل إيجابي».