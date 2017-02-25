عندما تجتمع الأصالة مع التصاميم الرياضة العملية الفاخرة، تكون النتيجة مجموعة ECCO COOL 2.0 وECCO COOL KIDS للأطفال، وبما أننا نحرص جاهدين على ضمان أصالة المنتجات وجودتها العالية، تقدم «إيكو» تشكيلة ECCO COOL 2.0 لموسم الصيف.

وتمتاز مجموعة أحذية السنيكرز الجديدة بتصاميمها الفريدة حيث تجمع بين الجلد العالي الجودة مع ميزة التهوية الكاملة، تكنولوجيا GORE-TEX® SURROUND المقاومة للماء وأنماط نسيج ikat لتنفرد بأناقتها ورفاهيتها.

وتمتاز تشكيلة ECCO COOL 2.0 الرياضية بلمسات لا تخلو من الفخامة دون التنازل عن أعلى مستويات الراحة والعملانية والبساطة لتناسب تماما أسلوب الحياة العصري حيث تقدم تشكيلة ECCO COOL 2.0 تقنية «نظام التبريد» وهو عبارة عن سلسلة من الأنابيب الموجودة في منتصف الحذاء للحفاظ على برودة القدمين أثناء المشي، كما تم إدخال تقنية GORE-TEX المقاومة للماء على حذاء السنيكرز الرياضي المتطور من أجل التحكم في درجة حرارة القدمين والمحافظة على أقدام جافة وبدون تعرق طوال اليوم.

ومع تشكيلة ECCO COOL KIDS ستحافظ أقدام الأطفال الصغيرة على برودتها للاستمتاع باللعب دون توقف، فالأطفال النشطون بحاجة إلى أحذية تلائم احتياجاتهم، لذلك تم ابتكار حذاء ECCO COOL KIDS التي تدمج بتصميمها نظام التهوية والتقنية المقاومة للماء إلى جانب الجودة العالية لتدوم أطول وتلائم أسلوب الأطفال النشط أثناء المشي أو اللعب.

وإذا أردت المحافظة على هيئة وشكل حذاء سنيكرز الذكي، فما عليك سوى الاهتمام والمحافظة على جلد حذاء «إيكو» لتتمتع بارتداء الحذاء لفترة أطول.

ومن أجل تنظيف، الاعتناء وحماية حذاء «إيكو» ننصحك باستخدام منظف «إيكو» الرغوي، كريم «إيكو» للعناية بالجلد وسبراي «إيكو» لمنع تسرب المياه حيث إن النظام الثلاثي سيمكنك من إزالة الأوساخ بشكل فاعل وإعادة المظهر الطبيعي للجلد وبالتالي توفير أفضل حماية لحذائك لوقت أطول.

ولكي تظهر بأفضل حلة هذا الصيف وتكتمل أناقتك، اختر حقيبة الظهر ECCO EDAY L Medium Backpack المتوسطة الحجم والكاكية اللون مع القميص الأبيض، فإن الخطوط الانسيابية والتفاصيل الجميلة التي تأتي جنبا إلى جنب مع جلد «إيكو» سان دييغو ستمنحك مظهرا مميزا وعمليا طوال اليوم، أما حقيبة ECCO EDAY 3.0 Easypack بألوانها المدرجة، فسوف تضيف رونقا جميلا وبسيطا عند ارتدائها مع قميص أبيض وسترة رمادية أو سوداء.