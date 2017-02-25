بحضور الفريق الألماني لمصمم الأزياء العالمية دوروثي شوماخر، أطلقت علامتها التجارية الألمانية دوروثي شوماخر، إحدى العلامات التجارية الأوروبية الرائدة في عالم الأزياء والأناقة ووكيلها الحصري شركة مشاريع الخالد التجارية إحدى شركات مجموعة الخالد، تشكليتها الجديدة لربيع وصيف 2017، وذلك في حفل مميز أقيم في مجمع الصالحية يوم 15 فبراير، حيث شهد حضورا حصريا لأيقونة الموضة عهود العنزي ومستشار الموضة مساعد المطيري والمغنية كارول سوقي، بالإضافة إلى الحضور المميز من سيدات المجتمع الراقي.

وتميزت مجموعة دوروثي شوماخر بألوانها الهادئة ذات الظلال المتنوعة، وأقمشتها الفاخرة حيث اعتمدت لهذا الموسم على الحرير الطبيعي المطبوع بورد الربيع، وعلى الدانتيل والنقشات اللطيفة والمطبوعات المرسومة يدويا والمستوحاة من حكايات الخيال الحالمة، لتحظى كل سيدة بقطع متميزة وعصرية لتماشي الأذواق الراقية للسيدات العصريات.

وتتمتع دوروثي شوماخر بشهرة عالمية واسعة بسبب اهتمامها بقضايا المرأة وتفعيل دورها وإطلاق قوتها في المجتمع من خلال حياتها اليومية وانعكاساتها في اختياراتها للموضة والملابس، حيث تعبر دائما تصميماتها عن السيدة العصرية القوية الأنيقة والواثقة دون تخلي عن أنوثتها.

ويعد بوتيك دوروثي شوماخر في الكويت أول بوتيك يفتتح خارج أوروبا، حيث شهدت العلامة التجارية نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في السوق الكويتية عام 2010.