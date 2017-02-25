أقام مطعم المحروسة الذي يعد من أفضل المطاعم الشرقية داخل الكويت حفل عشاء خاصا على شرف الفريق المسرحي الكبير «مسرح مصر» الذين حلوا ضيوفاً على الكويت للمشاركة في الأعياد الوطنية التي تحتفل بها البلاد حالياً، حيث دعا القائمون على مطعم المحروسة الكائن في فندق «كويت كونتيننتال» شارع الاستقلال بمنطقة بنيد القار، نخبة كبيرة من الإعلاميين والصحافيين للجلوس على طاولة واحدة مع فريق مسرح مصر والاستمتاع بتناول عشاء فاخر في أجواء من الضيافة العربية الأصيلة التي يتميز بها مطعم المحروسة، وكان في استقبال الحضور فريق عمل المطعم وإدارته بقيادة السيد/ وائل سالم الذي رحب بكل من لبى الدعوة.

كما أثنى الحضور وعلى رأسهم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي وفريق المسرح كاملاً على حسن الضيافة وعلى الطعم المميز لمختلف الأطباق التي قدمت إليهم.

ويعتبر مطعم المحروسة هو الخيار الأمثل لكل من يرغب في قضاء وقت ممتع وتذوق طعام شرقي أصيل فهو المكان الملائم للاحتفالات والمناسبات الوطنية والاجتماعية ومقصد للعائلات الراغبة في قضاء عطلات مميزة.

كما يتميز المطعم بموقعه الحيوي في قلب العاصمة الكويت، وتحظى قائمة طعامه بالعديد من الأطباق الشرقية المميزة حيث يقدّم الحمام المحشي والأكـــلات الكويتية والطواجن الأصيلة والشوربات والمعجنات فضلــــاً عن مجموعــة متنوعة من وجبات الإفطار الشهية والغذاء الخاصة برجال الأعمال والغذاء الأمثل للعائلات والعشاء الرومانسي، مجموعة من العصائر الطازجة والمشروبات الغازية والعصائر المخفوقة والشاي والقهوة والحلويات والوجبات الخفيفة الساخنة والباردة. مع خدمة ضيافة فاخرة تعكس ثقافة الشرق العظيمة.