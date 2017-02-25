جريا على عادته السنوية وتشجيعا للهواة والمحترفين في مجال التصوير الفوتوغرافي، اقام فريق التصوير والتوثيق التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي الذي ترأسه الشيخة امثال الاحمد، معرضه العام الثالث عشر في مجمع الافنيوز خلال الفترة من 15 الى 18 الجاري.

وشارك في المعرض 15 مصورا ومصورة من اعضاء الفريق بـ 30 صورة فوتوغرافية في عدة مجالات للتصوير الفوتوغرافي مثل: الطبيعة ـ التصوير تحت الماء ـ الطيور ـ الحيوانات ـ التصوير الرياضي ـ الاستوديو والبورتريه.

وفي تصريح له، اكد رئيس فريق التصوير والتوثيق حسين القلاف ان الهدف من اقامة مثل هذه المعارض صقل هواية التصوير الفوتوغرافي لدى الشباب الذين لوحظ لديهم الشغب بهذه الهواية ووضع هؤلاء الهواة على الطريق الصحيح للاستمرار في التصوير الفوتوغرافي.

من جانبها، اوضحت عضو الفريق والمسؤولة عن المعرض اسماء محمد انه انطلاقا من اهداف فريق التصوير والتوثيق في خدمة المجتمع، فإن الفريق حريص على تنمية مهارات الشباب فيما يتعلق بهواية التصوير ودعمهم بالمزيد من الدورات المتقدمة والمتخصصة ومشاركتهم في المعارض.