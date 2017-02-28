احتفـــلــــت «Ooredoo» أسرع شبكة في الكويت، بالأعياد الوطنية مع المئات من زوار سوق مروج الذي يجمع العديد من المشاريع الشبابية تحت مظلة واحدة بالأعياد الوطنية وذلك يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.



وقدمت الشركة مسابقة خاصة بأغنيتها الشهيرة التي أطلقتها احتفالا بالأعياد الوطنية #قصتكم_شنو والتي غنتها الفنانة المتألقة بلقيس فتحي، إضافة إلى توزيع الهدايا الخاصة بالأعياد الوطنية وأعلام الكويت على جميع زوار السوق، بالإضافة إلى فقرة ترفيهية قدمتها فرقة دايم السيف للفنون الشعبية الموسيقية.



يضم السوق منتجات زراعية وغذائية وحرف يدوية، بالإضافة إلى قسم مخصص بالأطعمة يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، إلى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال، وذلك على مدار عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة في الشهر.

وابتدأت أنشطة السوق الذي تقدم له Ooredoo رعاية استراتيجية في نوفمبر الماضي، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، وأكدت الشركة في تصريح لها استمرارها بدعم هذا المشروع الشبابي المميز الذي يبرز إبداعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الشباب في مختلف المجالات.



وأكدت أن دعمها للشباب ممتد عبر سياستها للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم التواصل والاهتمام والتحدي، مركزة على سعي الشركة للمساهمة في دعم الشباب من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الممتدة طوال العام. وسيكون سوق مروج القادم خلال مارس.

وتعليقا على ذلك، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: «تسرنا مشاركة أفراح الأعياد الوطنية مع أكبر عدد من الافراد وذلك من خلال هذه الفعالية المميزة والتي ندعم من خلالها أصحاب المشاريع الشبابية والمتوسطة من الشباب، وهذا التواصل نابع من قيمنا الأساسية في الشركة المبنية على الاهتمام والتواصل، ونحن على استمرار بدعم المبادرات الشبابية على مدار العام من خلال سياستنا للمسؤولية الاجتماعية، لأن مستقبل هذا الوطن يبنى على سواعدهم ولنا الفخر في دعمهم في مشاريعهم من خلال شراكتنا مع سوق مروج».



وقد حققت أغنية #قصتكم_شنو التي أطلقتها الشركة في وقت سابق 3 ملايين مشاهدة على موقع YouTube خلال أسبوع من إطلاقها على الموقع، وتصدرت المركز الأول لأكثر الفيديوات مشاهدة على الموقع محليا، كما تصدر هاشتاق الأغنية #قصتكم_شنو منصات الترند في تويتر خلال أقل من ساعة من إطلاق الأغنية، واستمر في الصدارة لعدة أيام، وقد أطلقت Ooredoo الأغنية احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية.

والأغنية من أداء النجمة بلقيس والشخصية المحبوبة أبلة فاهيتا، ومن كلمات الشاعر الغنائي سعد المسيليم وألحان المبدع فهد الناصر وإخراج أحمد النجار، كما أضاف أداء الشخصية الفكاهية أبلة فاهيتا، التي لاقى برنامجها التلفزيوني شهرة واسعة في شتى بقاع الوطن العربي، نكهة مميزة للأغنية.



وكان لظهور العديد من الشخصيات البارزة في شبكات التواصل الاجتماعي علامة فارقة في الفيديو كليب، ومنهم يعقوب بوشهري وحصة اللوغاني ولولوة العسلاوي وحصة ومنيرة الكليب، بالإضافة إلى فرقة التلفزيون الشعبية.

ويتمحور الفيديو الخاص بالأغنية حول زيارة بلقيس وأبلة فاهيتا للكويت والتعرف على الأماكن الأكثر ترددا للسواح، مثل سوق المباركية الشعبي في قلب مدينة الكويت المشهور بالمقاهي والمطاعم الشعبية والمحلات المميزة بشكلها التراثي الأصيل، وحديقة الشهيد المميزة بتصميمها المعماري الحديث وخضرتها وألوانها الزاهية، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.