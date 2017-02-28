9 فائزين بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 60000 دينار

أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن أسماء الفائزين في السحب ربع السنوي لنادي الامتيازات، وقد حصل الفائزون التسعة على جوائز بلغ مجموع قيمتها أكثر من 60000 دينار كويتي.

ويأتي هذا السحب كجزء من مجموعة واسعة من المزايا التي يحصل عليها أعضاء نادي الامتيازات الخاص بشركة الشايع.

وقد حصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 15000 دينار كويتي، في حين فاز 3 بجوائز قيمتها 7500 دينار كويتي لكل منهم، وكسب 5 آخرون جوائز بقيمة 5000 دينار كويتي لكل منهم، وتقدم جميع هذه الجوائز للفائزين كرصيد في بطاقات الشايع، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة، وشارك فيه كل أعضاء نادي الامتيازات الذين أنفقوا أكثر من 1000 دينار كويتي خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ومن المقرر إجراء السحب ربع السنوي القادم في مايو المقبل.

ويمنح نادي الامتيازات الذي تم إطلاقه في الكويت في مارس الماضي المشتركين فيه العديد من المزايا والمكافآت مثل الدخول في السحب الشهري والسحب الربع سنوي على العديد من الجوائز، إذ سيحصلون على فرص لدخول السحب الشهري مقابل كل 5 دنانير كويتية ينفقونها لدى أي من محلات العلامات التجارية لشركة الشايع، كما أنهم سيكونون أول من يعلم بآخر أخبار العروض والتنزيلات المقدمة من العلامات التجارية المفضلة لديهم، بالإضافة إلى العديد من العروض الخاصة بالأعضاء فقط.

وإذا بلغت مشتريات العضو 1000 دينار أو أكثر، سيدخل العضو تلقائيا في السحب الربع سنوي لكل 1000 دينار كويتي ينفقها خلال ربع السنة ويحصل على فرصة لربح واحدة من تسع جوائز تصل قيمتها لغاية 15000 دينار كويتي.

وتقدم شركة الشايع لزبائنها من خلال مجموعة العلامات التجارية العالمية التي تديرها ومحلاتها المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت والشرق الأوسط تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلائم جميع الأذواق.



وتعد محلات ومطاعم ومقاهي شركة الشايع الوجهة المفضلة لملايين الزبائن في المنطقة ممن يبحثون عن تجربة تسوق فريدة مع علامات تجارية شهيرة مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وفيكتوريا سيكريت، وهارفي نيكلز، وماك، وباث & بودي ووركس، وبي اف تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.



كما سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت ستاربكس MY Starbucks Rewards بشكل تلقائي من مزايا العضوية في نادي الامتيازات وسيحصلون على فرص المشاركة في السحوبات الشهرية والربع سنوية إذا كان رقم الهاتف الذي سجلوا به في برنامج مكافآت ستاربكس هو نفس الرقم المستخدم في الاشتراك في نادي الامتيازات.

ونادي الامتيازات متاح للجميع في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، وللانضمام إليه، يكفي القيام بخطوات بسيطة مثل تحميل التطبيق من غوغل بلاي أو آبل ستور أو الاشتراك في النادي عند زيارة أي من محلات الشايع المشاركة.



وبإمكان أعضاء النادي استخدام التطبيق الذي يمكن تنزيله على الهاتف المحمول لمتابعة العلامات التجارية المفضلة لديهم والتعرف على مزايا نادي الامتيازات والحصول على مكافآتهم بسهولة أكبر.