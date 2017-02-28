اختتم البنك الأهلي الكويتي أنشطته الاحتفالية التي أقامها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير مع موظفيه يوم 23 فبراير 2017، حيث تم توزيع أعلام الكويت وبطاقات (باجات) مزينة بالشعارات الوطنية على كل العاملين في مقره الرئيسي وسائر فروعه، كما استمتع الموظفون بسماع الأغاني الوطنية وتذوق الحلويات الكويتية التقليدية على مدار اليوم.

وقد بدأ البنك الأهلي الكويتي احتفالياته بالأعياد الوطنية في مطلع شهر فبراير عبر إضاءة فرعه الرئيسي بألوان علم الكويت طوال فبراير، بالإضافة إلى توزيع الأعلام الوطنية والباجات المزينة بالشعارات الوطنية على العملاء بجميع فروع البنك.

ويواصل البنك الأهلي الكويتي مشاركته الفرحة بالأعياد الوطنية مع موظفيه كل عام حرصا منه على تعزيز الروح الوطنية وترسيخ حب الكويت بين موظفيه والمجتمع.