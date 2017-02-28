حملات إعلانية وتوعوية ودعم مبادرات شبابية كويتية

اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامجا حافلا بالانشطة والفعاليات المتنوعة أطلقه بمناسبة الايام الوطنية، ذكرى اليوم الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ26، بما يؤكد الالتزام بمشاركة المجتمع بمختلف المناسبات، والتميز بتحقيق الدور الوطني والاجتماعي، وبالتالي ترسيخ المكانة المرموقة للبنك على مستوى القطاع الخاص وريادته العالمية في صناعة التمويل الاسلامي.



وتميز البرنامج بتغطيته لفعاليات ومشاركات عديدة وطنية واجتماعية وتوعوية ليشمل مساهمة «بيتك» بالمشاركة ودعم برنامج تدريبي وتوعوي لمجموعة من المتطوعين المشاركين بالايام الوطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الشباب، حيث خضع المتدربون لدورات عملية في الاسعافات الاولية ومكافحة الحريق وعمليات الاخلاء، وذلك بهدف تحقيق السلامة للجميع من خلال الالتزام بشروط الامن والسلامة واتباع تعليمات رجال الامن.

كما قام «بيتك» بإضاءة المبنى الرئيسي بألوان علم الكويت احتفالا بالمناسبة، بالاضافة الى انشطته المختلفة على قنوات «بيتك» في مواقع التواصل الاجتماعي من مسابقات وجوائز وغيرها من الانشطة التي تعكس دور «بيتك» وحرصه على المشاركة في الفعاليات المجتمعية.



وأطلق «بيتك» سلسلة من الفيديوهات التوعوية والارشادية على قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي التي ترمي الى خلق اجواء مثالية عند المشاركة بالايام الوطنية، شملت مواضيع في الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم عرقلة السير والابتعاد عن استخدام المواد المؤذية اثناء التعبير عن الفرحة بهذه المناسبة وغيرها العديد من المواضيع التي تصب في مصلحة المجتمع وتعكس التزام «بيتك» بهويته المصرفية.

وأطلق «بيتك» حملة إعلانية متميزة بعنوان «هالبلد فيها سر»، كما رعى في هذه المناسبة انشودة المبادر ابراهيم المعتوق بعنوان «الكويت دار السلام»، حيث استقطبتا عدد مشاهدات كبير بفترة قياسية، وتم بثهما بقنوات مختلفة مرئية ووسائل تواصل اجتماعي.

ويدعم «بيتك» المظلي محمد الرفاعي وهو احد مبادري البنك، حيث قام مع مجموعة من المظليين العالميين برفع علم الكويت اثناء القفز المظلي احتفالا بالايام الوطنية. كما يدعم المتسابق العالمي محمد بوربيع في بطولة الامارات التي تزامن وقتها مع الايام الوطنية، وكذلك المتسابق العالمي يوسف العبدالرزاق.

ودعم «بيتك» فعاليات الموروث الشعبي التي اقيمت في قرية الشيخ صباح الاحمد التراثية.

وأعد البنك عملية تصوير فوتوغرافي احترافي للكويت أجراها من الجو لتظهر الكويت متلألئة، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة، حيث قام البنك ببث الفيديو على عدة قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك «بيتك» في مراسم رفع العلم بحضور محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بمحافظة العاصمة بمناسبة بدء الاحتفالات باليوم الوطني وذكرى التحرير، إذ اقيمت بقصر نايف وسط حضور كبار الشخصيات على مستويات عديدة. وشارك فريق العلاقات العامة موظفي مركز الاتصال فرحة الايام الوطنية من خلال زيارتهم وتوزيع الهدايا عليهم أثناء عملهم في الايام الوطنية.



ويحرص «بيتك» انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية على مشاركة المجتمع في كل المناسبات، بما يؤكد اهتمامه ببيئته التي يعمل بها، ويبرز مكانته الداعمة لجهود الدولة في مجالات عدة كونه أحد مكونات المجتمع، وبما يشكل حافزا لمؤسسات القطاع الخاص بأن تحذو حذوه في تحمل أعباء المسؤولية المجتمعية في مجالاتها المختلفة والاهتمام والمشاركة بقضايا المجتمع.