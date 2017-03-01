تواصل «ماكدونالدز» الكويت توسيع باقة عروضها من العصائر المنعشة عبر إضافة عصير الخوخ Minute Maid إلى قائمة مشروباتها.

وسيوفر عصير ثمار الخوخ الطازج عالي الجودة المزيد من الترطيب والانتعاش للعملاء، وذلك في جميع متاجر «ماكدونالدز» لفترة محدودة أو حتى انتهاء الكمية.

وبهذه المناسبة قال شريف قطري مدير إدارة التسويق: «إن عصير الخوخ الجديد له مذاق منعش إذ يتم تحضيره من ثمار الخوخ عالية الجودة ومن دون إضافة سكر أو مواد حافظة أو ألوان صناعية، وسيتوافر المنتج الجديد في وقت تقديم وجبات الفطور وطوال اليوم، ونأمل في أن يجرب عملاؤنا هذا العصير وينال رضاهم».

ويمكن الحصول على عصير الخوخ بمفرده أو مع أية وجبة قيمة، وكل ما عليكم هو طلب استبدال العصير المشروب المقدم مع الوجبة بعصير الخوخ الجديد.