تدعو مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام الأطفال من جميع أنحاء العالم لمشاركة أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال رسم سيارات أحلامهم، ويتم عقد هذا النشاط لتنمية خيال الأطفال وتعبيرهم الفني من خلال رسم الأعمال الفنية.

ونحن في تويوتا نؤمن برعاية إبداع الجيل القادم من مخترعين ومفكرين وحالمين عظيمين، فكل فكرة عظيمة ولدت من الحلم.

وتقيم مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذ.م.م، الموزع المعتمد لتويوتا، والشركة التابعة للمجموعة «مجموعة الساير القابضة»، في الكويت هذا الحدث للتعرف على أفضل موهبة لتمثل الكويت في المسابقة العالمية.

وسيتم الاختيار الوطني من قبل مجموعة الساير القابضة وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بجوائز مغرية.

وسيتأهل الفائزون بالمسابقة الوطنية إلى المسابقة العالمية، وستقوم لجنة التحكيم في اليابان بتقديم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وجوائز لأفضل مرشحين نهائيين عن كل فئة عمرية، كما ستتم دعوة الفائزين إلى اليابان لحضور حفل توزيع الجوائز في سبتمبر.

إرشادات المشاركة:

فترة المشاركة: من منتصف فبراير 2017 حتى 9 مارس 2017.

أهلية المشاركة: المسابقة مفتوحة لأي شخص في الكويت بعمر 15 سنة أو أصغر.

المسابقة مفتوحة لأي شخص في الكويت حسب الفئات العمرية التالية:

الفئة 1: أقل من 8 سنوات

الفئة 2: 8 - 11 سنة

الفئة 3: 12 - 15 سنة

ما الذي نبحث عنه؟.. عمل فني ملون مرسوم باليد يظهر «سيارة أحلامك»، تذكر إدراج ملخص يدعم فكرتك، وقد تتم رؤية لوحتك حول العالم، لذلك حاول استحضار أفضل ما لديك من أحلام، إبداع وتعبير.

مــــا الـــذي يمكننــي استخدامه؟.. أي لوحة معيارية متوسطة، الألوان الخشبية، الألوان الشمعية، الألوان المائية أو الألوان الشينية.

وممنــــوع استخـــدام الرسومــات الرقمية أو بالحاسوب، أو نسخ أعمال فنية سابقة، أو لوحات فنية مشهورة، وتلك التي تتضمن رموز علامات تجارية.