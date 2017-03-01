طرحت علامة «ستيف مادن» تشكيلة موسم ربيع 2017 بتصاميم تمزج بين نعومة الأقمشة واللمسات اللونية البارزة.

وتوفر تشكيلة «ستيف مادن» الجديدة متعة لا تضاهى لمحبي الأزياء الخفيفة في الطقس الدافئ، كما توفر أفكارا مبتكرة لتنسيق قطع الملابس في بداية الموسم الجديد مع مجموعة مميزة من ألوان الباستيل.



ومع اقتران موسم الربيع بالتجدد وعودة الحياة، تعبر «ستيف مادن» عن ذلك بالمنسوجات القماشية المتنوعة من الساتان الناعم إلى الفراء الصناعي المتميز.



كما قدمت «ستيف مادن» مجموعة جديدة من أحذية «سنيكرز» مصممة من جلود كلاسيكية مدبوغة، وبمسامير معدنية بارزة.

وتحافظ تشكيلة «بوب لايف» على طابع الأنوثة الذي اتسم بتوازن دقيق، وتقدم مجددا صندل «كارسون-سي» الذي يتميز بألوان ومواد جديدة تنسجم مع موسم الربيع، وجاء صندل «إيميلدا» مزينا بقطعة من الفرو الناعم.

تشكيلة «إيربان بلوم»: يزداد موسم الربيع بهجة مع الإضافات الرومانسية التي اتسمت بها هذه التشكيلة، مع أحذية نسائية جذابة مع أربطة وبدرجات لونية ناعمة.



إلى جانب صندل «ريزا» و«باري» بكعب منخفض وأربطة للساق، وكذلك بتصميمين مذهلين لكعب من الخشب وآخر «ويدج».



أما الجزمات فتضمن للسيدات استقبال فصل الربيع بكل سهولة مع جزمة «تالا» بتصميم مزين بالثقوب والكعب السميك.



وبعيدا عن التصاميم الأساسية، يقدم «ديلوكس» مظهرا باذخا للصندل المسطح الكلاسيكي، بينما يتصف حذاء «تويرل» بالمظهر المتجدد الذي يحرك المواهب الكامنة لرقص الباليه.



وبالنسبة للرجال، فيمكنهم اختيار «تشيستر»، المزيج الرائع بين الحذاء التقليدي والرياضي، «هورتين» المزيج الكلاسيكي من حذاء برباط، و«كويك» المضاد للانزلاق بنعل ناعم.

تشكيلة «هوت سبورت»: تشكيلة مصممة خصوصا للرياضيين ومحبي الأزياء الرياضية، حيث تم تجديد حذاء «السنيكر» بشكل كامل.



وسواء وقع اختيارك على «بيرتي- إس» أو «جيلس» من الجلد المدبوغ بشكله الانسيابي، تقدم هذه التصاميم خيارات واسعة بما في ذلك ملاءمتها للزي غير الرسمي وكذلك للحفلات.



وضمت التشكيلة جانبا يتسم بمزيد من النعومة مع حذاء «جريلا» الكلاسيكي بتصميم رائع من الساتان الحريري، و«إيسنتركت» بملمس ناعم.



أما بالنسبة للخيار الأكثر جاذبية للرجال خلال هذا الموسم، فهما «بونديد» و«فينتا» مع تصميم جديد مميز أكثر انخفاضا. تتوفر تشكيلة «ستيف مادن» لأزياء موسم ربيع 2017 للسيدات والرجال في متاجر العلامة في «مول الأفينيوز» و«سما مول فنطاس».