الحملة تحت شعار «فلنكن أبطالاً» للتوعية بأهمية نظافة البيئة البرية وزراعتها

في مبادرة جديدة تأتي ضمن أنشطته المرتبطة بحماية البيئة، قام البنك التجاري الكويتي برعاية حملة «فلنجعل من الصحراء واحة» تحت شعار «فلنكن أبطالا» والتي تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة البرية وزرعها بالنباتات وجعلها خضراء، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لحملته السابقة الخاصة بتنظيف الشواطئ التي تم إطلاقها مؤخرا ضمن برامج حماية البيئة البحرية والبرية.

وفي تعليقها على هذه الرعاية المقدمة من جانب البنك لدعم هذه الحملة، صرحت مساعد المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة - أماني الورع بأن «التجاري» يسعى إلى دعم مثل هذه الحملات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع.



وأشارت الورع إلى أن هذه الرعاية جاءت في إطار حرص البنك التجاري على نشر ثقافة المحافظة على البيئة وإبراز البعد البيئي ليكون إحدى الأولويات الوطنية في منظومة العمل التنموي التطوعي، وكشفت أن هذه الحملة شارك فيها عدد من موظفي البنك بالإضافة إلى عدد من الطلبة والطالبات، حيث قاموا بغرس النباتات التي تتناسب مع البيئة الصحراوية، وهو ما يساهم في المحافظة على البيئة البرية.



واختتمت أماني الورع حديثها مؤكدة أن تنظيم ومشاركة البنك في هذه الحملات يرمي إلى إيصال رسالة للمجتمع بأهمية المحافظة على بيئة نظيفة خالية من المخلفات بكل أنواعها نظرا لأهمية تلك البيئة للإنسان والكائنات التي تعمل على حفظ التوازن البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة لتعزيز السلوك الإيجابي لدى جميـع أفـراد المجتمع تجاه البيئة والتوعية بالآثار السلبية الناتجـة عن عــدم المحافظــة على البيئة.