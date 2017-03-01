شاركت كيدزانيا، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، احتفالات الكويت بمناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير، من خلال تنظيم برنامج احتفالي خاص بدأ في 16 فبراير وسيستمر حتى 4 مارس.

وتمكن زوار المدينة الصغار من الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية عبر المشاركة بعدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والوطنية في كيدزانيا.

وتمكن الأطفال كـذلك مــن مشاهــدة عــرض المسرح المظلم الشيق الذي عرفهـم على جوانب مهمة من التاريخ الكويتي، خصوصا ما قبل ظهور النفط والمهن التي كان يعتمد عليها السكان كمصدر للرزق.

كما شملت الاحتفالات أيضا مسيرات وطنية أقيمت خلال عطلات نهاية كل أسبوع من شهر فبراير، وتوزعت على أماكن متفرقة من مجمع الأفنيوز، شارك زوار المجمع من خلالها في بهجة الاحتفالات الوطنية إلى جانب شخصيات كيدزانيا المميزة والموظفين العاملين بها.