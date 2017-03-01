أقامت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، حفلا لموظفيها بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير في مبنى الشركة الرئيسي في برج أولمبيا، بحضور الرئيس التنفيذي م.سلمان بن عبدالعزيز البدران وكل أفراد عائلة VIVA.

وتخلل الحفل أنشطة وفقرات متعددة، بدءا بعرضة لفرقة شعبية بمشاركة الموظفــين من كل الجنسيات، في أجواء تراثية ووطنية مفعمة بالبهجـة والسرور والفخر بهذا التقليد السنوي المميز.

وبهذه المناسبة، تتقدم شركة الاتصالات الكويتية VIVA من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهـده الأمــين سمــو الشيــخ نواف الأحمد، والحكومة الكويتية والشعب الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلــين المــولى عــز وجـل أن يمــن على الكـويـت بالأمــن والخير والسلام.