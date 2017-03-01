كوني نظرة عامة عن مجموعة الموسم بقلم سيان توماس، الرئيس العالمي للتصاميم، واستمتعي بمناخ لوس أنجلوس الأكثر دفئا هذا الصيف.

كوني على طبيعتك وتمتعي بالفن المعماري الحديث للمدينة بينما تتبعين حياة أكثر صحية من خلال تسلق التلال أو الركض على طول ممر سانتا مونيكا كي تستلهمي ما يمكن أن تقدمه هوليوود لك وتحققي كل ما تحلمين به.

دعونا نبق في منزل بيار كونيغ ستال في هوليوود هيلز الذي يحتضن حديقة رائعة من الزهور الصحراوية، الصبار والنباتات العصارية، فقد حان الوقت للاسترخاء والتمتع بمنظر المدينة وشوارعها التي تزينها ظلال النخيل والمباني التي تكاد تلامس زرقة سماء لوس أنجيليس.

ما من شيء أجمل من المظهر الطبيعي والعفوي لذلك جاءت حمالات الصدر غير المبطنة والتي تمتاز بموديلها الجديد والنحيف كالحشوات الفاصلة ذات التصاميم الحديثة والمناسبة لأسلوب حياتك اليومي.



إلى جانب الموديلات العصرية كحمالة الصدر المثلثة من الأعلى لمنحك إطلالة عصرية مستوحاة من عصر السبعينات.

وللهروب من الحياة الجميلة لولاية كاليفورنيا، سنذهب في إجازة إلى المكسيك، ننتقل من أجواء البساطة وربوع الطبيعة والحياة الصحية على شواطئ «باجا» في كاليفورنيا إلى الأماكن الأكثر تميزا ومرحا للتمتع بثقافة المايا في تولوم، حيث السكينة والاسترخاء لاستلهام الملابس المنزلية وملابس السباحة لتصاميم أكثر روعة ورسومات ودرجات ألوان أكثر تميزا وجمالا.

هذا هو فصل الصيف للاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة.

وتتواجد محلات «تريمف» في الكويت في مجمع الأفنيوز والبيرق مــول ومجمع المارينا ومجمع بروميناد.