نظمت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، فعالية ترفيهية لموظفيها يوم 21 فبراير 2017 للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في برج الحمراء وبمكاتبها في الشويخ.

وبدأ الاحتفال بمجموعة من الأغاني الوطنية الكويتية التي أدتها الفرقة المحلية ذا كونسرت (The Concert)، ومأكولات وحلويات كويتية تم توزيعها على الموظفين، وأخذ الموظفون صورا تذكارية فورية في ركن تم تنسيقه ليعطي الطابع التراثي.

وفي تعلقيه على الاحتفالية، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم، جورج لامبروس: «نعمل في صناعات الغانم على إشراك الموظفين في عدة فعاليات ومناسبات على مدار العام. وخلال شهر فبراير الماضي نظمنا فعالية ترفيهية لطيفة احتفالا بالأعياد الوطنية مع موظفينا الذي نعتبرهم أثمن أصول الشركة.



وننتهز مثل هذه الفرص للتأكيد على حجم القدرات التي تملكها الكفاءات الكويتية في الشركة، فقد عملنا بجد للحصول على بيئة عمل مشجعة، مليئة بالتحدي، نأمل أن تسمح لجميع الموظفين باستعراض طاقاتهم».

وبالإضافة إلى الاحتفالية، أطلقت الشركة مسابقة فوتوغرافية للموظفين ليشاركوا من خلالها صورا وطنية تتضمن مواقع أو منتجات شركة صناعات الغانم.

وقد تضمنت الصورة الفائزة كوب قهوة من كوستا كوفي ورسمة باليد شكلت الخط الساحلي لمدينة الكويت بالقهوة. وإلى جانب الفعالية الخاصة بالموظفين، تم تزيين المكاتب طوال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية، حيث رفع علم كبير في منتصف مقر الشركة، منسدلا من الدور 73 إلى الدور 70، كما تم توزيع كوكيز مزين بعلم الكويت على الموظفين في نفس الأسبوع، حيث تشارك الجميع الأفراح الوطنية.

جدير بالذكر، أن صناعات الغانم تعقد فعاليات للموظفين بشكل منتظم خلال العام، حيث تنظم حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وحملات للتوعية بسرطان الثدي، بالإضافة إلى سباقات المشي والجري التي يعود ريعها لأعمال الخير، عن طريق تغطية الشركة لتكاليف اشتراك وتسجيل موظفيها المهتمين، بالإضافة إلى الاحتفال بالأعياد الوطنية داخل الشركة.