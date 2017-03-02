طرحت علامة نيولوك تشكيلة أزياء موسم ربيع وصيف 2017، وتميزت تشكيلة ملابس السيدات لهذا الموسم بالألوان المشرقة والطبعات المذهلة أكثر من أي وقت مضى، حيث غلبت الألوان الزاهية على مجموعة الألوان، كما شكلت الطبعات المتوهجة والملابس ذات الألوان الموحدة والرسومات المستوحاة من موضة أعوام الثمانينات عنصرا مميزا في معظم قطع التشكيلة.

وبرزت المربعات على معظم الطبعات في ملابس ربيع وصيف 2017 بما في ذلك الفساتين والقطع المنفردة والملابس المخصصة للارتداء خارج المنزل. وجاءت الأكمام بتفاصيل فريدة بدءا من التصاميم المنفوخة وانتهاء بأطراف الأكمام ذات التصاميم غير المنتظمة الجذابة.



كذلك اتسمت التشكيلة بمجموعة من القطع التي يمكن ارتداؤها معا بما يناسب فترة الانتقال من موسم الربيع إلى الصيف، بما في ذلك قطع ملابس مرصعة ومطرزة ملائمة للارتداء مع بناطيل جينز الدينيم والتيشيرتات ذات الطبعات من أجل إطلالة غير رسمية متجددة.

وعاد في هذا الموسم تصميم «الغرانج» بلمسة فولكلورية. وظهرت الزخارف المتعددة والطبعات غير المتطابقة والقصات المخرمة ذات التفاصيل المذهلة على البلوزات والفساتين والتي تعد مثالية لتنسيقها مع بناطيل الدينم الممزقة أو الدينم مع الدانتيل.

أما بالنسبة لتشكيلة الرجال لهذا الموسم فجاءت مستوحاة من موضة الخمسينيات٬ وضمت القطع الرئيسية قمصان كلاسيكية مع طابع ريترو وبألوان مستلهمة من كوبا، ومنحت طبعات الورود الصيفية الداكنة ذات القاعدة السوداء شعورا خاصا مع تشكيلة الموسم التي تذكر بالزمن الماضي.

تتوافر تشكيلة أزياء ربيع صيف 2017 الجديدة في كافة متاجر «نيولوك» في: «الأفنيوز» و«مجمع البيرق»، و«السلام مول» و«مجمع بروميناد».