شاركت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الاولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، وكأهم المساهمين الرئيسيين في تدعيم مفهوم الجودة الحلال، في البرنامج التدريبي «حلال» والمعرض المصاحب له، اللذين نظمهما معهد الكويت للابحاث العلمية لمدة 5 ايام من 19-23 فبراير الماضي، بمشاركة مجموعة من المتخصصين الأكاديميين في قطاع الأغذية الحلال من جامعة القدس ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

ويهدف البرنامج الى تعزيز قدرات العاملين والمتعاملين في مجال الاغذية وتعريفهم على سياسات واجراءات وقوانين ومصطلحات وارشادات مفهوم «الحلال» في جميع ما يرتبط بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية، سواء للمواد الاساسية أو المواد الثانوية، أو الاضافات والعبوات وغيرها من مواد تدخل في صناعة المنتجات الغذائية وغيرها. كما يوفر البرنامج اخر المعلومات عن انتاج الطعام الحلال والمحتويات الحلال والمكونات الحلال.

و«المواشي» اذ تشجع وتدعم جميع المؤسسات التي تساهم في طرح مفهوم الجودة الحلال، تحرص دائما على تسجيل كوادرها البشرية في مثل هذه البرامج، لتطوير الاداء ومواكبة متطلبات عملائها.

وستطرح شركة نقل وتجارة المواشي قريبا منتجاتها الجديدة كليا من البرغر والكباب وكرات اللحم (ذبح الكويت) من لحوم الغنم المذبوحة والمصنعة في الكويت، وبذلك تكون «المواشي» الشركة الوحيدة في المنطقة التي تنتج منتجات من لحوم مذبوحة محليا لضمان مفهوم الجودة الحلال.