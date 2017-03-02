تحتفي «اليسرة فاشن» التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأزياء وبيع التجزئة إقليميا، بتحقيق إنجاز جديد مع فوز علامتي «كنزو» و«كول هان» بجوائز الإبداع من شركة فاست، المجلة الرائدة في مجال الابتكارات التجارية.

وخلال دورتها العاشرة، تم تقديم الجائزة للشركات بعد إجراء دراسة وأبحاث مكثفة على آلاف الشركات حول العالم لتحديد أكثرها ابتكارا وإبداعا ضمن قطاع أعمالها وعلى المجتمع ككل.



وحازت دار الأزياء الباريسية «كنزو» 3 جوائز تقديرا لأدائها المتميز ضمن ثلاث فئات وهي: المركز الأول ضمن فئة التصاميم الخلاقة في مجال تسويق الأزياء، المركز الثاني ضمن فئة الإعلان والتسويق من حيث الإبداع الإعلاني إلى جانب تسميتها ضمن أفضل 50 شركة مبتكرة وهي شركة الأزياء الوحيدة ضمن القائمة.

أما «كول هان»، العلامة الأميركية الشهيرة التي توفر أكبر تشكيلة عصرية وفاخرة من الأحذية والاكسسوارات الرجالية والنسائية، فقد تم تصنيفها ضمن لائحة أكثر 10 شركات ابتكارا في فئة إبداع وتصميم «الأحذية الرسمية بنفس راحة أحذية السنيكرز».

وتعليقا على هذا الإنجاز المتميز، قال أحمد الصقر، رئيس مجلس إدارة مجموعة اليسرة: «نحن سعداء جدا لتحقيق هذا الإنجاز المتميز على المستوى العالمي مع أسرة اليسرة فاشن، كما يسرنا أيضا أن تكون هاتان العلامتان ضمن محفظة ماركات الأزياء العالمية التي تلقى طلبا عاليا في السوق.

فقد أثبتت علامتا «كنزو» و«كول هان» قوتهما وجدارتهما بتحقيق الإنجاز تلو الآخر محليا وإقليميا وإنه لفخر كبير لشركة اليسرة فاشن أن تتعاون مع هاتين العلامتين». وتعتبر إنجازات وجوائز عام 2017 هي الثانية في مسيرة اليسرة فاشن حيث حازت علامة «كنزو» المرتبة التاسعة ضمن فئة الأزياء عام 2012 تقديرا لجهودها في إعادة إحياء علامتها التجارية. وتواصل «كنزو» تألقها في السوق المحلي، كما تواصل «كول هان» أيضا اتباع نهج التوسع في الشرق الأوسط.