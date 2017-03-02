الحملة هادفة لإحياء التراث الكويتي القديم وتذكير الجيل الجديد بحياة الآباء والأجداد

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «يا زين تراثنا» للسنة السادسة على التوالي، هذه الحملة الهادفة إلى إحياء التراث الكويتي القديم وتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي.



وتأتي هذه الحملة للعام السادس لتؤكد من جديد حرص البنك على احياء التراث الكويتي والموروث الشعبي القديم، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية المبتكرة من ناحية، وإدراك البنك بأن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان يستقي منها الجيل الجديد العبر والمعاني العظيمة.

وفي تعقيبها على إطلاق البنك لحملة «يا زين تراثنا» قالت مساعد المدير العام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك ـ أماني الورع «نحن سعداء في البنك التجاري الكويتي لإطلاق حملة يا زين تراثنا للسنة السادسة على التوالي حيث تهدف الحملة إلى إحياء التراث والعادات الكويتية القديمة وما تجسده من عبق الماضي القديم إدراكا من البنك بضرورة المحافظة عليه حتى لا يذهب طي النسيان وتغيبه عجلة الزمان».

وأضافت أماني الورع مبينة أن النجاح الذي حققته الحملة في الأعوام الماضية والتجاوب الكبير من الجمهور مع الفعاليات التي نظمها البنك على صفحات التواصل الاجتماعي والزيارات التي قام بها فريق العلاقات العامة بالبنك للعديد من المدارس التابعة لوزارة التربية تبرهن على نجاح هذه الحملة المبتكرة.

وكشفت الورع عن أن حملة «يا زين تراثنا» لهذا العام ستتضمن العديد من الفعاليات والزيارات للمدارس، بالإضافة إلى المسابقة التراثية والمفاجآت التي سيتم الإعلان عنها في حينها.



ومن المعروف أن جهود البنك التجاري الكويتي لإحياء التراث الكويتي القديم مستمرة على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان كان للبنك خلالها دور ريادي وبصمة واضحة في احياء التراث الكويتي القديم بل وربما جاز القول ان احياء التراث الكويتي القديم بات يمثل محطة مهمة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة والمبتكرة التي يضعها البنك والتي ساهمت في إرساء مفاهيم جديدة للمسؤولية الاجتماعية من خلال حملات وبرامج تؤكد تواصل ودعم البنك لكل الفعاليات التي تهم شرائح عديدة من المجتمع.