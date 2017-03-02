التويجري: إضافة للتذوق جزء من ريع مهرجان العام الحالي لمركز الكويت للتوحد

تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ينظم بنك بوبيان وللعام الرابع على التوالي «مهرجان بوبيان للتذوق» TASTE OF BOUBYAN، والذي يهدف الى دعم المشاريع الشبابية الكويتية مع تخصيص جزء من ريع المهرجان لدعم انشطة مركز الكويت للتوحد.

ويقام مهرجان العام الحالي في مواقف مول 360 يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس 2017 بمشاركة أكثر من 20 شيفا كويتيا وكويتية سيقدمون أفضل ما لديهم للزوار الى جانب دروس الطهي المختلفة ستقدم مجانا لجميع الحضور.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري ان المهرجان عبارة عن تجمع شبابي ينظمه بنك بوبيان كل عام لإبراز مهارات الطهاة الكويتيين الشباب والذين اصبحوا يمثلون نموذجا رائعا لدخول الشباب الكويتي في مختلف المجالات العملية.

وأضاف ان أبرز ما يميز مهرجان بوبيان للتذوق هو ان جميع الشيف من الكويتيين والذين سيقدمون خبراتهم في طهي الأطباق الكويتية المميزة، موضحا ان «المهرجان يتضمن كذلك العديد من الانشطة والفعاليات التي تهدف الى خلق أجواء أسرية رائعة تستقطب الكبار والصغار على حد سواء مع وجود العديد من المفاجآت السارة التي اعدها البنك لزوار المهرجان».

وأوضح التويجري ان اهداف المهرجان عديدة من بينها تحفيز الشباب على الدخول في المشاريع الخاصة وإبراز دور البنك في دعم الشباب الكويتي من خلال مبادرات وحملات ينظمها البنك بصورة فعلية الى جانب تأكيد الصورة الذهنية الخاصة بصورة البنك كبنك إسلامي شاب يدعم الشباب وإبراز دوره الاجتماعي ودعمه لمختلف الشرائح لاسيما الشباب الكويتي. وأضاف ان من الاهداف ايضا مواكبة البنك للتطورات والحراك الاجتماعي والاقتصادي الحاصل في المجتمع الكويتي الذي يعتبر من اكثر المجتمعات العربية تطورا ومواكبة للتطورات العالمية خاصة تلك التي تتعلق بالتكنولوجيا وتغير فرص العمل ومصادر الدخل.

وأشار التويجري الى ان من أهداف المهرجان كذلك توفير دعم للأنشطة الخيرية بشكل غير تقليدي وغير متعارف عليه، موضحا انه سيتم تخصيص جزء من ريع العام الحالي لمركز الكويت للوحد، موضحا انه تم اختيار المركز حرصا من البنك على تسليط الضوء على واحدة من اهم المشكلات وهي مشكلة التوحد وضرورة عمل جميع الاطراف على دمج هذه الفئة في المجتمع.

هذا، وان بنك بوبيان خلال السنوات الاخيرة يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة المجتمعية التي تجمع ما بين تشجيع الشباب الكويتي من ناحية والتبرع والمساهمة في الاعمال التطوعية من ناحية اخرى وبما يحقق الفائدة المجتمعية التي يهدف اليها البنك.