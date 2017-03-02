يسر شركة روائع جنيف للساعات أن ترحب بكم لزيارة فرعها الجديد الكائن في البوليفارد، وكما عودتنا روائع جنيف للساعات على كل ما هو جديد في عالم المجوهرات والساعات فإنها تخطو خطوات ثابتة في تقدم دائم ومستمر ومن نجاح لنجاح آخر.

وتستقبل روائع جنيف للساعات زبائنها الكرام بمعرضها الفخم الجديد الكائن في البوليفارد والذي تم افتتاحه مؤخرا، ويسر روائع جنيف للساعات استضافة زبائنها الكرام في الحفل الذي سيقام بتاريخ 4 مارس 2017 تحت رعاية السفير الألماني Bergner Karlfried في مجمع البوليفارد الكائن بمنظفة السالمية والدعوة عامة للحضور ابتداء من ساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.

وتقدم روائع جنيف للساعات لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرحها لأول مرة في الكويت وحصريا في معرضها الجديد والذي يعد اكبر معرض في معارضها العشرين المنتشرة بأرجاء الكويت الحبيبة.



والجدير بالذكر ان الديكور الداخلي لفرعنا الجديد بالبوليفارد مول جاء مواكبا للتغييرات التي أجرتها الشركة أخيرا على أسلوب العرض، إذ أصبح لكل ماركة قسم خاص فيه من روح الماركة ما يدل عنها، وما يساعد العملاء في العثور على ما يرغبون في اقتنائه من الماركات ساعات عالمية، ومنها: MUREX-NINA RICCI-TONINO LAMBORGHINI-PIERRE CARDIN-ROCHAS-SAINT HONORE-GUY LAORCHE-CHRISTIAN BERNARD-BENTLEY-CHRISTIAN LACROIX.

وسيتخلل الحفل عرضا للساعات المخصصة للعروس الخليجية، وخاصة العروس الكويتية التي تتميز بشغفها بالمجوهرات ومتابعتها لأحدث خطوط الموضة العصرية، حيث طرحت BENTLEY مجموعة جديدة لكل عروس لتتزين بالمجموعة الأكثر تميزا على الإطلاق والتي أطلق عليها أسم BRIDAL COLLECTION وتتميز بتصميمها المتقن والفخم المرصع بأنقى أنواع الأحجار الكريمة والألماس ليضيف للساعة شكلا أكثر فخامة ورقي، وعليك عزيزتي الاهتمام بإطلالتك وأزيائك ومجوهراتك، ولذلك اهتمت BENTLEY لتخلق لك تصميما مبهرا مصمما بعناية فائقة لتكتمل إطلالتك مع فستان زفافك ولتجعلك محط أنظار الجميع في أهم مناسبة من مناسباتك السعيدة لتستقبلي حياتك الجديدة بإشراقة لا نظير لها مع زوج المستقبل.

كما تقدم لكم روائع جنيف أحدث تشكيلاتها BRIDAL COLLECTION التي تعد من تحف BENTLEY لتشكيلة عام2017 والذي تم استلهامه من ثقافة وتقليد المحكمة الملكية الأوربية، وتمت ترجمته لواقع عبر نخبة مميزة من مصممي دار Bentley المبدعين، وذلك عبر تصميم منفرد للمينا الصدفية التي تتلألأ بداخلها مجموعة مميزة من الألماس، ما جعل كل ساعة من هدة التشكيلة الجميلة لتكون تحفة فريدة في حد ذاتها.

وتتكون من تشكيلة الساعات Bentley مجموعة أنيقة ومميزة منها المرصع بالماس مع اللون النحاسي والذهبي والفضي، وهذه التشكيلة الجذابة تتميز بدقة في الصنع والمهارة الفائقة لكثرة تفاصيلها الدقيقة والتي تجعلها لوحة فنية في قمة الإبداع. هكذا بدأت وعلى هذا الدرب سارت واشتهرت بساعات تتسم بمنتهى الوضوح والدقة والرقي بطريقة عرضها لأرقام الساعة، فكل ساعة من الساعات تحقق توازنا دقيقا بين التقليد والحداثة.

شركه روائع جنيف حريصة دائما على ان تقدم كل ما هو أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل إطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد.

وتود شركة روائع جنيف للساعات توجيه دعوة خاصة لزبائنها الكرام لزيارة فرعها في «جنيف جاليري» ـ «بوليفارد مول» والتعرف عن قرب على أحدث وأجمل تشكيلة ساعات رجالية ونسائية من أرقى الماركات العالمية، إضافة إلى الاستفادة من العروض الخاصة والهدايا الخاصة المقدمة من روائع جنيف للساعات حصريا لدى فرع «جنيف جاليري» و«بوليفارد مول».