بالتزامن مع مشاركته الفعالة بفرحة الاحتفالات الوطنية، قدم بنك الكويت الدولي رعايته الاستراتيجية لمهرجان الفارسي للطائرات الورقية 2017، الذي عقد خلال الفترة ما بين 23 و26 فبراير في منطقة بنيدر.

وفي نسخته الـ 15 تضمن المهرجان، الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير، العديد من الفقرات والنشاطات التي صممت لتناسب جميع الأعمار، بما في ذلك العروض الفنية والترفيهية في الهواء الطلق، وورش فنية ومسابقات متنوعة. وتخلل المهرجان عروض الطائرات الورقية المتميزة بمشاركة 23 ضيفا من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما قام «الدولي» بالمشاركة بإطلاق طائرة ورقية عملاقة بشعار البنك خلال المهرجان، واستضافة يوم مفتوح خاص لعملاء وموظفي بنك الكويت الدولي خلال المهرجان هذا العام.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، نواف ناجيا، قائلا: «يحرص الدولي على المشاركة في المهرجانات والأنشطة الوطنية التي من شأنها تقوية الروابط الوطنية والمجتمعية بين أبناء الشعب الكويتي».

و«تأتي رعاية البنك لهذا الحدث المدرج ضمن أجندة المهرجانات العالمية بعد النجاح الكبير الذي حققه في السنوات السابقة، حيث إنه بات يعتبر من أبرز الفعاليات التي تحتفل بأعياد الكويت الوطنية والتي ينتظرها الجمهور الكويتي بفارغ الصبر في كل عام».

وأشار ناجيا إلى أن بنك الكويت الدولي لطالما افتخر بدوره كمؤسسة مالية وطنية رائدة، ويسعى البنك دائما إلى دعم المبادرات الشبابية والفعاليات المجتمعية والأعمال الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تقديمه كل ما يساهم في إنجاحها من دعم مادي ومعنوي بهدف تدعيم عملية التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية في البلاد.