د.فودة حائز لقب أفضل جراحي تجميل الأنف في العالم من الجمعية الأوروبية والأميركية

رحبت إدارة مستشفى السيف ممثلة بالرئيس التنفيذي د.يوسف ابوظهر بزيارة استشاري جراحة تجميل الانف البروفيسور د.حسام فودة إلى قسم جراحة التجميل في المستشفى من 18 الى21 مارس الجاري، ووصف د.ابوظهر البروفيسور حسام فودة بأنه قامة علمية سابقة بخبرته في عمليات التجميل وما يحمله من مؤهلات علمية عالمية.

وقال د.ابوظهر: «لاشك أن زيارة د.فودة لمستشفى السيف ستكون فرصة كبيرة للمرضى الراغبين في استشارة البروفيسور فوده لحالاتهم أو إجراء عمليات تجميل الأنف، حيث سيجد البروفيسور فودة كل الامكانات وأحدث التجهيزات التي يحتاجها لإجراء حتى أصعب العمليات، وسيكون ذلك مكسبا مهما لمراجعي المستشفى».

وذكر د.ابوظهر بمؤهلات البروفيسور فودة فقال: «يعتبر البروفيسور فودة من أبرع جراحي التجميل على مستوى العالم وهو الحائز لقب أفضل جراحي تجميل الأنف من الجمعية الأوروربية والأميركية لتجميل الأنف، وهو أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه بكلية الطب ـ جامعة الاسكندرية وحاصل على الزمالة الأميركية في جراحة تجميل الوجه من جامعة تكساس، وهو عضو في مجلس إدارة الجمعية الأوروبية لجراحة تجميل الأنف وعضو الأكاديمية الأوروبية لجراحة تجميل الوجه، ويحمل خبرة تزيد عن 25 عاما بجراحة الأنف ابتكر خلالها العديد من الطرق الجراحية الحديثة في تجميل الأنف وإصلاحه وظيفيا.

كما تمت دعوة د.فوده كأستاذ زائر في العديد من الجامعات حول العالم لإقامة دورات تدريبية على جراحة تجميل الانف، وأشرف على دورات تدريبية في تجميل الانف في مدن عديدة بأوروبا منها هامبورغ، زيورخ، ميلانو، ميونيخ، ستراسبورغ، برجامو، شتوتجارد، بالما دي مايوركا، موناكو، اثينا، كارلسروه، مانهايم، بورتو، انطاليا، لندن.

وفي أميركا: نيو أولينز، واشنطن، نيويورك، سياتل، هوليوود، لاس فيجاس، وكولومبيا، وفي كل من الأردن، السعودية، ايران، الكويت، دبي.

وأضاف د.أبوظهر: «سيقوم البروفيسور فودة خلال زيارته لمستشفى السيف بإجراء عمليات تجميل الأنف وإصلاحه وخصوصا للحالات التي سبق تعرضها للعديد من جراحات التجميل الفاشلة».