الحفل شمل مسابقات وفقرات من التراث الكويتي القديم

قام البنك التجاري الكويتي برعاية الاحتفالية التي نظمتها إدارة مدارس التربية الخاصة، بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، وذلك تعبيرا عن الفرحة الوطنية التي تعم الكويت الحبيبة ولمشاركة الطلبة هذه المناسبة وقد حضر هذه الاحتفالية الوطنية الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ومدير إدارة التربية الخاصة عبدالله العجمي.

وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية ومشاركته كافة فئات المجتمع احتفالاتهم بالمناسبات الوطنية وغيرها من المناسبات المختلفة.

وفي هذا الإطار قالت مساعدة المدير العام- إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع «نولي في البنك التجاري الكويتي أهمية خاصة لمختلف الفعاليات المجتمعية التي تحقق التواصل والترابط الاجتماعي خاصة النشاطات التي تعنى بالأطفال، مشيرة إلى أن البنك دائما ما يساهم ويقوم على رعاية العديد من الأنشطة التي تنظمها مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار حرصه على دمج هذه الفئة الهامة ضمن نسيج المجتمع الكويتي وتقديم كل الرعاية والاهتمام لهم.

وشارك «التجاري» طلبة المدرسة في فقرات البرنامج الترفيهي الذي تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة الوطنية، والتي تخللها توزيع أعلام الكويت والبنك التجاري على جميع الحضور لترفرف مع أنغام الأغاني الوطنية التي أدخلت الفرحة والسرور على قلوب الصغار والكبار، كما شمل الحفل مسابقات وفقرات من التراث الكويتي القديم.

وفي ختام الحفل تقدم العجمي بالشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري على رعايته الكاملة لهذه الاحتفالية التي أدخلت البهجة والفرح في قلوب الطلبة، وأتاحت لهم فرصة التعبير عن حسهم الوطني، متمنين للبنك مزيدا من التقدم والعطاء.