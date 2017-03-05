أعلنت صيدلية فيتا آر اكس التابعة لمستشفى دار الشفاء عن إطلاقها لموقعها الإلكتروني www.vitarx.com.kw الذي يمكن من خلاله طلب الأدوية ومستحضرات العناية بالجمال والأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها من المنتجات المتوافرة في الصيدلية، وذلك لتجنب المرضى عناء الوصول إلى الأدوية والمستلزمات التي يحتاجون اليها حيث يتم إيصالها إلى منازلهم بكل سرعة ودقة خلال فترة وجيزة.

وقالت مدير الخدمات الإكلينيكية في مستشفى دار الشفاء الكسندرا أوزونوفا: «تضم صيدلية فيتا آر اكس تشكيلة واسعة من المنتجات الطبية المتنوعة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، كما يتوافر لدى الصيدلية فريق من الصيادلة المؤهلين الذين يقدمون الاستشارات ويقومون بالإجابة عن استفسارات المرضى بخصوص الخدمات التي يريدونها».

وأضــافــت: «يمــــكــن لعملائنا أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في برنامج الولاء الخاص بالصيدلية ومن خلاله يمكنهم الاستفادة من العروض الترويجية الحصـــرية الــتي يتم اطلاقـها بشـــكل دوري طوال العام وفي كل المناسبات».

وتوفر صيدلية فيتا آر اكس العديد من الخدمات والمنتجات الطبية التي تشمل الأدوية، العلاج التكميلي والذي يضم الفيتامينات والمكملات الغـــذائية وغـــــيرها، ومستحضرات التجميل المختلفة والتي تضم منتجات الشعر، الجلد والأظافر، منتجات العناية بالأطفال، مستحضرات العناية الشخصية كالعناية بالأسنان، العناية بالعين والإسعـــافات الأولـية، المستلزمات والأجــهزة الطبية المعــاونة مثل منتجات العناية بالجروح، ميــزان الحرارة، أجهزة قياس ضغط الدم الرقمية، أجهزة قياس نسبة السكر، أجهزة الصحة الإلكترونية، أجهزة تقويم العظام، الجبائر وغيرها من المنتجات.