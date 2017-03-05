برنامج منح فورد البيئي دعم أكثر من 200 مشروع مع منحات تزيد قيمتها على 1.64 مليون دولار

منذ انطلاقته في الشرق الأوسط وتوسعه إلى شمال أفريقيا، قدم برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة دعمه لأكثر من 200 مشروع مع منحات تزيد قيمتها على 1.64 مليون دولار حتى اليوم

سلمت شركة فورد موتور كومباني اليوم منحة قدرها 12.000 دولار للجمعية الكويتية للمياه KWA، في إطار برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة للعام 2016.

وأشرف د.صالح المزيني وأحمد الكوفحي، على المشروع الذي تقدمت به الجمعية الكويتية للمياه KWA تحت عنوان: «دراسة إحصائية دورية فترية لقياس استهلاك المياه في المرافق التربوية الكويتية»، حيث تأتي الكويت على رأس قائمة الدول الأكثر استهلاكا للمياه بمعدل يصل إلى 500 ليتر للفرد، بحسب معهد الكويت للأبحاث العلمية KISR.

وستعمل جمعية المياه على جمع ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من المدارس، لتزويد الحكومة بالنتائج، سعيا لتحقيق معدلات أفضل في الاستهلاك، والمحافظة على المياه في المستقبل.

وسلم المنحة تيم زيمرمان، نائب رئيس في شركة الغانم أوتو، وكيل فورد ولينكون في الكويت، ومحمد الحسامي، مدير مبيعات فورد الشرق الأوسط، بتسليم المنحة للدكتور صالح المزيني، وأحمد الكوفحي في صالة عرض فورد بالكويت.

وبعيدا عن الكويت، تلقى المشاركون الفائزون في برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة في قطر، ومصر، وتونس، منحا يصل إجمالي قيمتها إلى 120.000 دولار.

ومع مرور 16 عاما على انطلاقته في الشرق الأوسط، أصبح برنامج منح فورد واحدا من أكبر المبادرات المؤسسية من نوعها في المنطقة، والتي تسعى لتمكين الأفراد والمنظمات غير الربحية الذين يتبرعون بالجهد والوقت للحفاظ على السلامة البيئية في مجتمعاتهم.



وحظي برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة في الشرق الأوسط بدعم مختلف الهيئات البيئية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الصندوق العالمي للطبيعة، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية، إلى جانب الدعم الذي تلقته المبادرة من مكتب اليونسكو في الدوحة.