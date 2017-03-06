ساعات تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد

موديلات نسائية ورجالية متعددة ترضي جميع الأذواق





تفخر شركة روائع جنيف للساعات بتبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة لماركة Trussardi، وتقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

وتمثل Trussardi الأناقة والديناميكية، من جهة ومهارة كبيرة والابتكار في صناعة الساعات، من جهة أخرى، مهارة خفية ساهمت في خلق تصاميم راقية، بالعناصر والتفاصيل الثمينة التي تعكس نمط العلامة التجارية، واستطاعت أن تحتل مركزها بين الماركات العالمية، وأصبحت أشهر من نار على علم.

تأسست Trussardi في عام 1911 من قبل دانتي تروساردي، الذي بدأ مشواره كصانع قفازات جلدية، حيكت خصيصا للجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، ثم توسع في صناعاته ليشمل جميع المنتجات الجلدية، وحاز شهرة واسعة، وفي عام 1980 استطاعت الشركة أن تصنع منتجات متكاملة من الملابس الجاهزة إلى العطورات والكماليات، باتباع منهج التنويع قام نيكولا تروساردي بتغير اتجاهات الموضة بتخصيص خطوط موضة أساسية للكماليات مثل الحقائب والمحافظ والأحذية، التي حظيت باهتمام السوق كمبادرة جديدة. وفي الثمانينيات توجه اهتمام الشركة إلى تصنيف منتجاتها، حيث قامت بإطلاق خط خاص للعطور وكان أول عطر لها 1980 باسم «تروساردي» من قبل «تروساردي أومو» للرجال، وبعد ذلك في 1983 كان أطلقت أول خطوط المرأة «تروساردي» يليها خط للرجال عام 1984.

بحلول عام 1985 كانت العلامة التجارية قد نشرت متاجرها في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1989 أطلقت الشركة أول خط النظارات لها، وفي 1993، افتتحت الشركة مركز البحث والتطوير في برينديزي، الذي ركز في البداية على البحوث المواد الخام، والأقمشة الجديدة، وتغيير التعبئة والتغليف لتكون أكثر ملاءمة للبيئة.

المجموعات الحالية لدار الأزياء Trussardi هي ترو تروساردي، وتروساردي جينز، كل من هذه الخطوط لديها مخازن مستقلة خاصة بهم، وتغطي شريحة كبيرة من العملاء على اختلافهم ومنها التقليدية، وحشد الشباب والشابات.

وساعات Trussardi مصدر إلهام للمنتجات الجديدة المعاصرة، فتصاميم الساعات تجمع بين القيم المميزة لدار الأزياء وجودته الإيطالية التي لا تشوبها شائبة، مع القدرة على تطوير مواد جديدة وتقنيات جديدة نموذجية، كما أن تشكيلات الساعات لخصت 100 سنة من الخبرة الإيطالية والتقنيات المعاصرة، والتي تخلق رؤية جديدة في الحوار بين الشرق والغرب، كما أنها أيقونة للأناقة والتفرد عن الآخرين، ثمرة الفن الإيطالي المعروفة بجاذبيته وأناقته، ورمز المعيشة الحضارية في عالم الساعات.

وهي مستوحاة من نمط الحياة الجذابة والمرحة وقام على تصميمها مصممين عالميين حيث قاموا بالجمع بين الإبداع والخبرة الإيطالية في مجال صناعة الساعات لعمل تشكيلات متطورة من الساعات الفاخرة التي امتد صداها إلى صيحات الموضة العالمية والفاخرة، عاكسة شخصية متألقة وناعمة.

وهي متعددة الموديلات النسائية والرجالية لترضي جميع الأذواق ومن يرتديها تكون لديه الصفات الجريئة والمتميزة التي تمثل الدافع وراء حرصه على اقتنائها.

ساعات Trussardi متوافرة في جميع متاجر روائع جنيف للساعات خاصة فرع مجمع الجيت مول 22215820 وفرع البوليفارد مول 22215805.