الحفل تضمن العديد من الفقرات المحببة للأطفال مثل الرسم على الوجوه والشخصيات الكرتونية





في ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير، نظم منتجع هيلتون الكويت حفلا مليئا بالمتعة لأطفال مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال بمشاركة عدد من عائلاتهم، وذلك بهدف الترفيه عن الأطفال وأهاليهم على حد سواء، تضمن الحفل فقرات الرسم على الوجوه، الساحر، الشخصيات الكرتونية، الى جانب مسابقات بين الأطفال وفريق عمل منتجع هيلتون الكويت، مما أضفى أجواء مرحة وتفاعلية، قبل توزيع أعلام الكويت على الأطفال احتفاء بهذه المناسبة المجيدة.

بهذه المناسبة قالت مديرة التسويق والعلاقات العامة بمنتجع هيلتون الكويت ياسمين عادل: لطالما كان دعم الأطفال جزءا أساسيا من أهداف المسؤولية الاجتماعية لهيلتون ونحن نفخر بالاحتفال مع أطفالنا في بيت عبدالله.

وكجزء من الاحتفال، قدم منتجع هيلتون الكويت العائلات المشاركة بوجبات غداء لذيذة من اعداد طهاتها الموهوبين ووزعت الهدايا القيمة على جميع الأطفال، ما رسم الابتسامة على الوجوه خلال اليوم الحافل.

والجدير بالذكر، أن منتجع هيلتون الكويت حقق أمنية أحد أطفال بيت عبدالله والذي طالما كان يحلم بقضاء عطلة قصيرة بالقرب من شاطئ الخليج العربي، لذا دعا فريق المنتجع الطفل وعائلته للاقامة لمدة ليلتين في واحدة من فلله الرئاسية، وهو ما أسعد الطفل الذي أكد أن منتجع هيلتون هو المكان المثالي للراحة والاستجمام بالكويت.

يعتبر مركز بيت عبدالله الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يعنى بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة، ويوفر بيتا للأطفال المرضى رعاية متخصصة ومجانية في جو من المرح والسعادة، بهدف التخفيف من آلامهم وتحسين حياتهم وتقديم النصح للعائلة ومساندتهم أثناء المحنة التي يمرون بها.