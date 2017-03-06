أقامت مجموعة شباب وشابات مركز أمديست من خريجي برنامج بعثة التبادل الثقافي من أميركا «برنامج يس» الممول من قبل وزارة الخارجية الاميركية يوم الثلاثاء 28 فبراير الماضي حفلا ترفيهيا لأطفال مرضى السرطان واللوكيميا وذويهم في مستشفى بنك الكويت الوطني احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير.

وقد تضمن الحفل الكثير من المسابقات والبرامج والفقرات المتنوعة بمشاركة الشخصيات الكارتونية التي لاقت استحسان الأطفال ورسمت الابتسامة على وجوههم.



وتخلل حفل أمديست الذي حضره أهالي وأسر الأطفال المرضى توزيع الهدايا والألعاب على جميع الأطفال من نزلاء ومراجعين وبعد ذلك القى رئيس مجموعة برنامج «يس» علي سلطان كلمة شكر لادارة مستشفى بنك الكويت الوطني والعاملين فيه وكل القائمين على الحفل.

كانت شركة طلبات الراعي الرسمي لهذا الحدث بالإضافة الى عدة جهات شاركت بالرعاية من ضمنها: مطعم ميس الغانم، شركة مجموعة فانتسي، شركة بروي «ليتس بلاي»، سيتي ستار، شركة تيم وورك آد، وشركة أروى للطباعة والنشر.

وأمديست هي منظمة غير ربحية أميركية بارزة عاملة في أنشطة دولية في التعليم والتدريب والتطوير في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وركزت أمديست، التي تأسست في العام 1951، في سنواتها الأولى على تعزيز الدراسة الأميركية للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإدارة المنح الدراسية الأميركية وبرامج التبادل الثقافي، واليوم، فإن برامج وخدمات أمديست تؤثر على حياة نصف مليون شخص سنويا عن طريق تحسين فرص التعليم ونوعيته، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتطوير المهارات اللغوية والمهنية التي لها دور حاسم في إنجاح الاقتصاد العالمي.

وتم إنشاء برنامج التبادل الثقافي الذي يديره مركز أمديست في الكويت في اكتوبر من عام 2002 بعد أن قام بتمويله مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في وزارة الخارجية الأميركية بهدف تقديم المنح الدراسية لطلاب المدارس الثانوية في البلاد ذات الأكثرية المسلمة لفترة تصل إلى سنة دراسية واحدة في الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل هذا البرنامج على تعميق صلات التواصل بين الأميركيين والبلاد الصديقة وذلك عن طريق تقوية مشاعر التفاهم والاحترام المتبادل، وقد تخرج حتى الان 170 طالبا وطالبة في البرنامج بعد تمثيلهم بلدهم الكويت وحاليا يوجد 12 طالبا في أميركا وسيتم ابتعاث الدفعة الجديدة في شهر أغسطس.