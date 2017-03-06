لقد حان وقت الاستمتاع بموسم الربيع والتلذذ بتشكيلة الحلويات المميزة والشوكولاتة الفريدة، وبهذه المناسبة، يقدم لكم «دين & ديلوكا» فعاليات مليئة بالسعادة والمرح من خلال إطلاق حملة روائع الربيع التي تقدم أشهى تشكيلة من الشوكولاتة المحضرة يدويا والمتوافرة بأشكال وأحجام مختلفة.

خلال شهر مارس ولمنتصف شهر أبريل، سيستمتع عشاق الشوكولاتة من جميع الأعمار بتشكيلة مميزة من الحلويات والشوكولاتة الموسمية من «دين & ديلوكا»، والتي تتوافر أيضا على هيئة أشكال وشخصيات محببة للأطفال، شارك في احتفال هذا الموسم ودلل حواسك بالتشكيلات الفاخرة من الحلويات والبسكويت والشوكولاتة الرائعة المذاق، والمثالية أيضا للمشاركة مع الأهل والأصدقاء.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن العائلات من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المسلية خلال عطلة نهاية الأسبوع مثل الأشغال اليدوية وتزيين البسكويت والرسم على الوجه والتلوين وغيرها الكثير من ألعاب الموسم، ويمكنهم مواصلة النشاطات المسلية في البيت مع باقة الأشغال اليدوية المتوافرة لمدة محدودة فقط.

تقام فعاليات حملة روائع الربيع في محل «دين & ديلوكا» في الأفنيوز، وهي مثالية للكبار والصغار لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بمختلف الأنشطة، «دين & ديلوكا» لخدمات الضيافة هي الخيار الأمثل لمناسباتكم المميزة.

وافتتح «دين & ديلوكا» أول مطعم له في عام 1977 في حي سوهو في مدينة نيويورك، وتعد هذه العلامة التجارية رمزا لمدينة نيويورك وتعكس ثقافتها وأسلوب الحياة فيها. كما يجمع دين & ديلوكا بين أساليب الطهي العصرية والتقاليد الأصيلة، لذا فإنها العلامة العالمية الوحيدة التي تحمل هوية ثقافية مميزة ومعروفة عالميا بتقديمها أرقى المأكولات في العالم.