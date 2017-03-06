«ذي تشيزكيك فاكتوري» تحرز المركز الأول كأفضل مطعم في خدمة العملاء بالإمارات والكويت

الدباح: النتائج تؤكد التزام شركة الشايع الكامل بمنح الزبائن خدمة مميزة





حصلت عدة علامات تجارية عالمية تديرها شركة محمد حمود الشايع على سبع جوائز تميز في خدمة العملاء، وذلك تقديرا لتميزها وجودة أدائها ورقي مستوى خدمة العملاء فيها بحسب تقرير مؤشر «سيرفس هيرو» لعام 2016، وقد فاز مطعم «ذي تشيزكيك فاكتوري» بالمركز الأول من حيث مستوى جودة الخدمة فيه عن فئة المطاعم العصرية في الكويت والإمارات العربية المتحدة.



وبحسب نتائج التصويت التي وردت في تقرير مؤسسة «سيرفس هيرو»، حصلت علامة ستاربكس على المركز الأول عن فئة المقاهي في الإمارات العربية المتحدة، كما حصلت علامة دبنهامز على المركز الأول عن فئة الملابس والإكسسوارات في الإمارات العربية المتحدة، وفازت علامة نكست بالمركز الأول على مستوى الكويت عن الفئة ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر «سيرفس هيرو» يقوم على تقييم مدى رضا المستهلكين على الخدمات التي يحصلون عليها من مختلف الشركات والقطاعات، وقد قامت مؤسسة «سيرفس هيرو» باستبيان آراء أكثر من 18500 من المستهلكين لقياس درجة رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بناء على ثمانية معايير وهي: سلوك الموظفين، والموقع، وسرعة الخدمة، والثقة في المنتج، وجودة الخدمة أو المنتج، والسعر مقابل القيمة، ومركز الاتصال، والموقع الإلكتروني.



ويتضمن المؤشر آراء المستهلكين عن الخدمات في 15 قطاع مختلف هي: المقاهي، والمطاعم العصرية، وصيانة ومبيعات السيارات، والملابس، والإلكترونيات، والمطاعم السريعة، والأثاث المنزلي، والبنوك الإسلامية والتجارية، وشركات الاتصالات والإنترنت، والمستشفيات، وشركات الطيران والأسواق المركزية.



من جهتها، قالت مديرة إدارة خدمة الزبائن في شركة الشايع منى الدباح، إن نتائج هذا الاستبيان تؤكد التزام شركة الشايع الكامل بمنح الزبائن خدمة مميزة، وقالت: نسعى دائما لمنح زبائننا تجربة تسوق ممتعة وفريدة عند زيارتهم لمحلاتنا ومطاعمنا، ونحن نحرص على رضا الزبائن في كل ما نقوم به، وحصولنا على هذه الجائزة هو دليل على الجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفونا لتقديم أعلى معايير الخدمة لجميع زبائننا.

يذكر أيضا أن إدارة خدمة الزبائن في شركة الشايع تشرف على مجموعة من البرامج التي تساعد على فهم احتياجات الزبائن والارتقاء بمستوى الخدمة في جميع محلات الشركة.



كما يحرص فريق إدارة خدمة الزبائن على توفير التدريب المستمر والتوجيه اللازم للموظفين العاملين لدى مختلف العلامات التجارية التي تديرها الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشرف هذا الفريق على مجموعة من القنوات التي يتابع من خلالها ملاحظات العملاء وينصت إلى آرائهم وتعليقاتهم ويرد على استفساراتهم، كما ان أن فريق خدمة الزبائن قد حصل على شهادة آيزو (ISO) مرتين خلال عام واحد تتويجا لالتزامه بالمعايير الدولية في مجال خدمة الزبائن.

وتعد شركة محمد حمود الشايع من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والوكيل لأكثر من 75 علامة تجارية عالمية في قطاع مبيعات التجزئة، ومنها: «ستاربكس» و«اتش آند ام» و«مذركير» و«دبنهامز» و«أمريكان إيجل» و«بي. إف. تشانغز» و«ذي تشيزكيك فاكتوري» و«فيكتوريا سيكريت» و«بووتس» و«بوتري بارن» و«كيدزانيا»، وتدير الشركة أكثر من 3400 متجر ضمن قطاعات متنوعة تشمل الملابس والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية، والبصريات، والصيدلة، والمفروشات والأثاث المنزلي، والترفيه العائلي.

وتنتشر متاجر الشايع في أنحاء مختلفة من العالم تمتد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى روسيا وتركيا وعدد من الدول في القارة الأوروبية. وتوظف الشركة أكثر من 47000 موظف من 120 جنسية مختلفة.