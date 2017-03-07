«جميرا» ملتزم تجاه المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة





للعام الثاني على التوالي، أظهر فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، دعمه الدائم والمستمر للجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، وكجزء من رعايتها المتواصلة، قام الفندق برعاية احتفالات الجمعية بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير.

وعلق مدير عام الفندق هاكان بتك قائلا: «تلعب الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون دورا بالغ الأهمية في حياة العديد من الأشخاص وأنا أحييهم على جهودهم المبذولة، ويشكل دعم هذه البرامج وتقديم الأفضل لجميع فئات المجتمع عنصرا أساسيا من ثقافة الفندق وأنا سعيد جدا للمشاركة في فعاليات من هذا النوع».

وحضر الحفل الذي أقيم برعاية الشيخة شيخة الصباح، من الداعمين البارزين لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، وهاكان بتك، مدير عام الفندق، إضافة الى طاقم الإداريين، حيث كان في استقبالهم حصة البالول، رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون والمؤسس المشارك للجمعية، بالإضافة إلى أعضاء من الجمعية.

وأمضى الضيوف وقتا تفاعليا مع ما يقارب 200 من أبناء متلازمة الداون وعائلاتهم وأقاربهم وأفراد من المجتمع، وغمرت المكان أجواء السعادة والمتعة في هذه المناسبة، إضافة الى السرور الذي غمر قلوب الأولاد حين تلقوا الهدايا من إدارة الفندق.



من جانبها، قالت كارول رونكوليتا، مديرة العلاقات العامة والتواصل: «إنه لشرف كبير لنا أن نرعى هذه الفعالية التي تضم جميع أطياف المجتمع ونشارك في دعم هذه الجمعية وهؤلاء الأشخاص الملهمين، ونيابة عن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، أرغب في أن أشكر الجميع على ما يقدمونه من جهد ووقت لدعم هذه الغاية النبيلة».



تستضيف الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون مجموعة من ورشات العمل والمبادرات لتشمل الفنون والمهن اليدوية والطهو على مدار العام لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على متابعة اهتماماتهم وتحقيق أحلامهم والمشاركة في النشاطات الاجتماعية الهادفة.